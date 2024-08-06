tgrthaber.com "Tarkan Harbiye'de" yalanının peşine düştü! 'Haberler gerçeği yansıtmıyor'

06 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:39

Tülin Şahin'e hapis şoku! Eski eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu

Tülin Şahin'e hapis şoku! Eski eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu

Tarkan hayranları birçok haber sitesi tarafından yapılan “Harbiye’de konser verecek” haberleriyle sevindi. Ancak Tarkan'ın konserleriyle ilgili gerçek hiç de öyle çıkmadı.

tgrthaber.com'un magazin editörü Selen Öktem gerçeği peşine düştü. Tarkan konseri hakkındaki yalan haberlerin perde arkasını ortaya çıkardı. Öktem'e konuşan organizasyon yetkilileri Tarkan sevenleri üzecek haberi açıkladı.

TGRTHABER.COM "TARKAN YALANININ" PEŞİNE DÜŞTÜ!

Birçok haber sitesinde Megastar Tarkan’ın Harbiye’de konser vereceği duyuruldu.

Çıkan haberlerde Tarkan’ın 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu haberler üzerine Öktem, ulaştığı yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda Tarkan haberlerinin yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Binlerce kişinin sitelerde Tarkan'ın Harbiye bileti aratması üzerine ortaya çıkan gerçek hayranlarını derinden üzdü.

Tarkan'ın farklı bir projede sahne alacağı ancak bunun Harbiye olmadığı anlaşıldı.

HABERLER GERÇEK DIŞI

Tgrthaber.com'dan Selen Öktem'e konuşan organizasyon yetkilileri çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nun önümüzdeki dönemi için yapılan programında “Tarkan” konseri bulunmadığını açıkladı.