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Mavi Kadin Anne Çocuk
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:58

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

Okula yeni başlayan ya da okul düzenine alışmakta zorlanan çocuklarda sabah saatlerinde isteksizlik görülebiliyor. “Okula gitmek istemiyorum” diyen çocuğun davranışı, her zaman yalnızca derslerden kaçınmak anlamına gelmiyor. Ayrılma kaygısı, arkadaş ilişkileri, öğretmenle yaşanan sorunlar, yorgunluk veya okul ortamına alışamama da bu davranışın arkasında bulunabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:58

Uzmanlar, ailelerin çocuğu azarlamak veya zorlamak yerine öncelikle bu isteksizliğin nedenini anlamaya çalışmasını öneriyor. Özellikle davranış sürekli hale geliyorsa çocuğun söylediklerinin dikkatle dinlenmesi ve sürecinin yakından takip edilmesi önem taşıyor.

ÇOCUĞUNUZ OKULA GİTMEK İSTEMİYORSA BUNLARI YAPIN

Çocuğun okula gitmek istemediği fark edildiğinde ilk adım, davranışın altında yatan nedeni anlamaya çalışmak olmalı. “Neden gitmek istemiyorsun?” sorusuna her zaman doğrudan cevap veremeyebilir. Bu nedenle daha açık uçlu sorular sorulabilir. “Okulda seni en çok zorlayan şey ne?”, “Teneffüste kimlerle oynuyorsun?” veya “Bugün okulda seni endişelendiren bir şey var mı?” gibi sorular çocuğun kendisini daha rahat ifade etmesine yardımcı olabilir.

Çocuğun verdiği cevaplar küçümsenmemeli. Bir yetişkin için küçük görünen bir sorun, çocuk açısından oldukça önemli olabilir.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

SABAH KRİZİNİ BÜYÜTMEDEN SAKİN KALIN

Okul saatinde yaşanan tartışmalar hem çocuğu hem de ebeveyni zorlayabilir. Çocuk ağladığında veya direnç gösterdiğinde ses yükseltmek sorunu daha da büyütebilir.

Ailelerin mümkün olduğunca sakin bir tutum sergilemesi gerekiyor. Çocuğa okula gitmenin günlük rutinin bir parçası olduğu anlatılabilir. Ancak bunu uzun tartışmalara dönüştürmemek önemli. Kısa ve net cümleler kullanılabilir. Çocuğun duygusu kabul edilirken okul düzeninin de sürdürüleceği açıkça ifade edilebilir.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

OKUL RUTİNİNİ BİR GÜN ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

Sabah yaşanan telaş, okula karşı isteksizliği artırabilir. Bu nedenle okul çantasının hazırlanması, kıyafetlerin belirlenmesi ve gerekli eşyaların akşamdan hazır edilmesi işleri kolaylaştırabilir. Uyku saatinin düzenli olması da önemlidir. Gece geç saatlere kadar uyanık kalan çocuk sabah yorgun kalkabilir. Bu durum okula hazırlanmayı daha zor hale getirebilir. Kahvaltı için de yeterli zaman bırakılması önerilir. Aceleyle hazırlanan sabahlar yerine mümkün olduğunca öngörülebilir bir düzen oluşturulabilir.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

ÇOCUĞU DİĞER ÇOCUKLARLA KIYASLAMAYIN

“Bak arkadaşın okula severek gidiyor” veya “Sen neden böyle yapıyorsun?” gibi cümleler çocuğun kendisini yetersiz hissetmesine neden olabilir.

Her çocuğun okula alışma süreci aynı olmayabilir. Bazı çocuklar kısa sürede sınıfa uyum sağlarken bazıları daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle kıyaslama yapmak yerine çocuğun kendi ilerlemesine odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Okula gittiği, sınıfa girdiği veya gününü tamamladığı durumlarda çabasının fark edildiğini göstermek önemlidir.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

OKULDA YAŞANAN SORUNLARI GÖZ ARDI ETMEYİN

Çocuğun okula gitmek istememesi sürekli hale geldiyse yalnızca “alışır” diyerek geçiştirilmemeli. Özellikle belirli bir çocuk, , ders veya etkinlik hakkında konuşurken kaygı belirtileri görülüyorsa konu araştırılmalı.
Çocuk arkadaşlarıyla sorun yaşıyor olabilir. Dışlanma, alay edilme veya sınıf içindeki bir anlaşmazlık da okula gitme konusunda isteksizliğe yol açabilir.

Bu durumda öğretmenle görüşmek ve çocuğun sınıftaki durumuyla ilgili bilgi almak faydalı olabilir. Sorunun kaynağı belirlendiğinde çözüm için daha doğru bir yol izlenebilir.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

“OKULA GİTMEZSEN ÖDÜL VAR” YAKLAŞIMINDAN KAÇININ

Çocuk okula gitmediğinde istediği şeylerin yapılması, uzun vadede okuldan kaçınma davranışını güçlendirebilir. Bu nedenle her sabah yaşanan krizi sona erdirmek için ödül veya taviz vermek yerine düzenli bir yaklaşım benimsenmesi gerekir.

Öte yandan çocuğu korkutmak da doğru bir yöntem değildir. “Gitmezsen öğretmenin sana kızar” gibi tehdit içeren cümleler okul kaygısını artırabilir. Çocuğa okulun neden gerekli olduğu yaşına uygun ve anlaşılır şekilde anlatılabilir.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

ÇOCUĞUN DUYGUSUNU KÜÇÜMSEMEYİN

“Bunda korkacak ne var?” veya “Sen artık büyüdün” gibi sözler çocuğun yaşadığı duygunun önemsiz olduğunu düşünmesine neden olabilir. Bunun yerine “Okula gitmek istemediğini görüyorum. Seni zorlayan şeyi birlikte bulabiliriz” gibi destekleyici bir dil kullanılabilir. Burada amaç çocuğun her isteğini kabul etmek değil, yaşadığı duyguyu anlamaktır. Çocuk kendisini dinleyen bir yetişkin olduğunu bildiğinde sorun hakkında konuşması kolaylaşabilir.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

NE ZAMAN UZMANDAN DESTEK ALINMALI?

Okula gitmek istememe davranışı uzun süre devam ediyorsa ve çocuğun günlük yaşamını etkiliyorsa profesyonel destek düşünülebilir. Özellikle sürekli karın veya baş ağrısından şikâyet etme, okula gitmeden önce yoğun ağlama, uyku sorunları, içine kapanma, arkadaşlarından uzaklaşma veya okulla ilgili konuşulduğunda belirgin kaygı yaşama gibi durumlar dikkate alınmalı.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunları yapın! Uzmanlar aileleri özellikle bu konuda uyarıyor

, öğretmen ve gerektiğinde çocuk psikoloğu veya çocuk ve ergen psikiyatristi birlikte hareket edebilir. Böylece çocuğun yaşadığı sorunun kaynağı daha ayrıntılı değerlendirilebilir.

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#çocuk
#psikolog
#öğretmen
#aile
#Okul
#Anne Çocuk
#Mavi Kadin
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