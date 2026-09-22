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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:40

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle astrolojide yeni bir dönem başlıyor. İlişkiler, denge, ortaklıklar ve kararların daha fazla öne çıkacağı bu süreçte bazı burçların hayatında önemli gelişmeler yaşanabileceği yorumlanıyor. Peki 23 Eylül’den sonra hangi burçların hayatında yeni bir sayfa açılıyor? İşte gökyüzü hareketinden en çok etkilenecek burçlar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:40

Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler, denge, ortaklıklar ve kararlar astrolojide daha fazla öne çıkıyor. Sonbahar ekinoksuna denk gelen bu geçiş, yaklaşık bir ay boyunca farklı burçlar üzerinde çeşitli etkiler oluşturacak. Özellikle bazı burçlar için ilişkilerde yeni gelişmeler, iş hayatında önemli kararlar ve uzun süredir beklenen değişimler gündeme gelebilir. Peki 23 Eylül’den sonra hangi burçların hayatında yeni bir dönem başlıyor? Güneş Terazi’ye geçerken burçları neler bekliyor?

HABERİN ÖZETİ

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesi ve sonbahar ekinoksunun gerçekleşmesiyle birlikte astrolojide ilişkiler, ortaklıklar ve denge temalarının öne çıkacağı yaklaşık bir aylık yeni bir dönem başlıyor.
23 Eylül sonbahar ekinoksuna denk gelirken, kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlıyor ve gece ile gündüz süreleri birbirine yaklaşıyor.
Yaklaşık bir ay sürecek Güneş'in Terazi burcundaki seyri boyunca Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarının denge ve ilişki temalarını daha belirgin hissedeceği belirtiliyor.
Bu dönemde Teraziler için yeni bir süreç başlarken; Koçlarda ilişkiler, Yengeç ve Oğlaklarda ise aile, kariyer ve özel hayat dengesi gündeme gelebiliyor.
İkizler ve Kova burçları açısından iletişim, sosyal çevre ve yeni fikirlerin önem kazanacağı ifade ediliyor.
Astrolojik yorumlara göre bu süreçte ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi, ortak kararlar ve ertelenen meselelerin ele alınması öne çıkıyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

23 EYLÜL’DEN SONRA HANGİ BURÇLARIN HAYATI DEĞİŞECEK?

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler, ortaklıklar, sosyal çevre ve önemli kararlar astrolojinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yaklaşık bir ay sürecek Terazi döneminde bazı burçların özellikle ilişkilerinde ve hayatlarının yönünü belirleyen konularda daha fazla hareketlilik yaşayabileceği yorumlanıyor. 

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçları bu dönemin denge ve ilişki temalarını daha belirgin hissedebilir. Teraziler için yeni bir dönem başlarken, Koçlarda ilişkiler ve karşılıklı beklentiler öne çıkabilir. Yengeç ve Oğlak burçlarında ise aile, kariyer ve özel hayat arasındaki dengeyi yeniden kurma ihtiyacı gündeme gelebilir.

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

İkizler ve Kova burçları açısından ise iletişim, sosyal çevre ve yeni fikirler daha fazla önem kazanabilir. Ancak bu yorumların kişinin yalnızca Güneş burcuna göre genel değerlendirmeler olduğu, doğum haritasındaki diğer göstergelerin kişisel yorumları değiştirebileceği de belirtiliyor.

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

23 EYLÜL’DEN SONRA GÖKYÜZÜNDE NELER OLACAK?

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle gökyüzünde ilişkiler, denge, uyum ve ortaklık temaları daha görünür hale geliyor. Astrolojik yorumlara göre Terazi dönemi, bireysel isteklerle karşılıklı beklentiler arasında denge kurma ihtiyacını öne çıkarıyor. Özellikle ilişkilerde yaşanan konuların yeniden değerlendirilmesi, ortak kararların daha fazla önem kazanması ve uzun süredir ertelenen meselelerin masaya yatırılması bu dönemin öne çıkan başlıkları arasında gösteriliyor.

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

Güneş’in Terazi burcundaki seyri yaklaşık bir ay boyunca devam ederken, gökyüzündeki bu değişimin özellikle sosyal ilişkiler ve iletişim üzerinde etkili olabileceği yorumlanıyor. İnsanların yalnızca kendi isteklerine değil, karşı tarafın beklentilerine de daha fazla dikkat ettiği bir dönem öne çıkıyor. Bu nedenle astrolojide Terazi dönemi, ilişkilerde dengeyi yeniden kurmak ve hayatın farklı alanlarında daha adil kararlar almakla ilişkilendiriliyor.

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

23 Eylül aynı zamanda sonbahar ekinoksuna denk geliyor. Bu tarihte gece ve gündüz süreleri birbirine yaklaşıyor ve kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlıyor. Astrolojik açıdan ise ekinoks, Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle birlikte yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle 23 Eylül, hem mevsimsel hem de astrolojik açıdan dikkat çeken tarihler arasında yer alıyor.

Güneş Terazi’ye geçiyor! 23 Eylül’den sonra hayatı değişecek burçlar belli oldu

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. İlişkiler, ortaklıklar, kararlar ve denge arayışı bu süreçte daha fazla öne çıkarken, bazı burçların hayatında da önemli gelişmeler yaşanabileceği yorumlanıyor. Sonbahar ekinoksuyla aynı güne denk gelen bu gökyüzü hareketi, astrolojide yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde Güneş’in Terazi seyriyle birlikte burçların yaşayacağı gelişmeler ise merakla takip edilecek.

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#yengeç burcu
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