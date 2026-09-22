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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:55

Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin saati mi değişti?

Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan Mehmed Fetihler Sultanı bugün geç saatte yayınlanacak. Dizinin hayranları ise Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu, neden geç başlıyor sorularını araştırmaya başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin saati mi değişti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:55

ekranlarının sevilen dizisi bu akşam normal saatinde yayınlanmadı. İzleyiciler bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok araştırmalarına başlarken, dizi yapımından resmi açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin saati mi değişti?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
TRT 1'de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin bu akşamki bölümü, Fenerbahçe - Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı nedeniyle normal saatinde yayınlanmayacak.
Dizi, bu akşam 21.45'te özetsiz yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Bu saat değişikliği sadece bugün için geçerli olacak.
Dizi, Osmanlı padişahı II. Mehmed'in hayatını ve İstanbul'un fethini konu alıyor.
Serkan Çayoğlu, Fatih Sultan Mehmed Han karakterini canlandırıyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Mehmed Fetihler Sultanı, bugün oynanacak - | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı nedeniyle normal saatinde yayınlanmayacak. Dizi, 21.45'te yeni bölümü ile özetsiz olarak ekranlara gelecek.

Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin saati mi değişti?

Osmanlı padişahı II. Mehmed’in genç yaşta tahta geçişinden başlayarak İstanbul’un fethine uzanan zorlu ve heyecan dolu yolculuğunu konu alan dizinin her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın birçok yerinden izlenen dizi, sosyal medyada da ses getiriyor.

Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin saati mi değişti?

MEHMED FETİHLER SULTANI SAATİ Mİ DEĞİŞTİ, NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TRT 1'in ses getiren dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçının yayınlanması nedeniyle normal saatinden daha geç saatte yeni bölümünü yayınlayacak. Dizinin saati sadece bugünlük değişti.

Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin saati mi değişti?

MEHMET FETİHLER SULTANI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed Han olarak ekranlara geldiği Fetihler Sultanı, dünya çapında izleniyor. Yabancı basında da oldukça ses getiren dizi salı akşamları izleyici ile buluşmakta. Bu akşam yayınlanacak olan maç yayını nedeniyle dizi, 21.45'te özetsiz yeni bölümü ile yayınlanacak.

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ETİKETLER
#Mehmed Fetihler Sultanı
#TRT 1
#Beşiktaş
#Diziler
#Fenerbahçe Tarfin
#Cumhurbaşkanlığı Kupası Final
#Mavi Kadin
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