Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin saati mi değişti?

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İstanbul
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam normal saatinde yayınlanmadı. İzleyiciler bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok araştırmalarına başlarken, dizi yapımından resmi açıklama geldi.
Mehmed Fetihler Sultanı, bugün oynanacak Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı nedeniyle normal saatinde yayınlanmayacak. Dizi, 21.45'te yeni bölümü ile özetsiz olarak ekranlara gelecek.
Osmanlı padişahı II. Mehmed’in genç yaşta tahta geçişinden başlayarak İstanbul’un fethine uzanan zorlu ve heyecan dolu yolculuğunu konu alan dizinin her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın birçok yerinden izlenen dizi, sosyal medyada da ses getiriyor.
TRT 1'in ses getiren dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçının yayınlanması nedeniyle normal saatinden daha geç saatte yeni bölümünü yayınlayacak. Dizinin saati sadece bugünlük değişti.
Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed Han olarak ekranlara geldiği Fetihler Sultanı, dünya çapında izleniyor. Yabancı basında da oldukça ses getiren dizi salı akşamları izleyici ile buluşmakta. Bu akşam yayınlanacak olan maç yayını nedeniyle dizi, 21.45'te özetsiz yeni bölümü ile yayınlanacak.