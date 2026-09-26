Meme kanseri yalnızca kadınların karşı karşıya kalabileceği bir hastalık değil. Erkeklerde görülme sıklığı oldukça düşük olsa da meme dokusu bulunduğu için erkeklerde de meme kanseri gelişebiliyor. Amerikan Kanser Derneği, 2026 yılında ABD’de yaklaşık 2 bin 670 erkeğe invaziv meme kanseri tanısı konulacağını tahmin ediyor. Üstelik erkeklerde meme kanserinin en sık belirtisi, meme bölgesinde ortaya çıkan kitlenin yanı sıra meme başında veya ciltte meydana gelen değişiklikler olabiliyor. Özellikle ailede meme kanseri öyküsü, bazı genetik değişiklikler ve ilerleyen yaş riski artırabiliyor. Peki erkeklerde meme kanseri neden görülüyor, hangi belirtiler dikkate alınmalı? İşte bilinmesi gerekenler.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meme kanseri erkeklerde de görülüyor! Sadece kadın hastalığı değil Kadınlara kıyasla nadir görülse de erkeklerde de meme dokusu bulunması nedeniyle meme kanseri gelişebilmekte ve bu durum çeşitli belirtiler ile risk faktörleri barındırmaktadır. Amerikan Kanser Derneği, 2026 yılında ABD'de yaklaşık 2 bin 670 erkeğe invaziv meme kanseri tanısı konulacağını tahmin etmektedir. En sık görülen belirti, meme başı veya çevresinde ortaya çıkan, çoğunlukla ağrısız ve sert yeni bir kitledir. Meme başında içe çekilme, kızarıklık, pullanma, akıntı veya kan gelmesi ile koltuk altı ya da köprücük kemiği çevresinde şişlik diğer belirtiler arasındadır. İlerleyen yaş, ailede meme kanseri öyküsü, BRCA1 ve BRCA2 gen değişiklikleri, radyoterapi, Klinefelter sendromu, testis ve karaciğer hastalıkları ile fazla kilo riski artırmaktadır. Hastalık her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte en sık 60-70 yaş arasındaki erkeklerde teşhis edilmektedir.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ NEDEN GÖRÜLÜR?

Meme kanseri çoğunlukla kadınlarda görülen bir hastalık olarak bilinse de erkeklerde de ortaya çıkabiliyor. Erkeklerde meme dokusu kadınlara göre daha az gelişmiş olsa da bu dokudaki hücrelerde kanser gelişmesi mümkün. Ancak erkeklerde meme kanseri, kadınlara kıyasla oldukça nadir görülüyor. Bu nedenle erkeklerde meme bölgesinde fark edilen yeni bir kitle, şişlik veya meme başındaki değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erkeklerde meme kanserinin en sık görülen belirtisi, meme bölgesinde özellikle meme başı veya çevresinde ortaya çıkan yeni bir kitledir. Bu kitle çoğunlukla ağrısız ve sert olabilir. Bunun yanında meme başında içe çekilme, kızarıklık veya pullanma, ciltte çökme ve meme başından sıvı ya da kan gelmesi de görülebilir. Koltuk altında veya köprücük kemiği çevresinde şişlik de belirtiler arasında yer alabilir.

Ancak bu belirtilerin görülmesi kesin olarak meme kanseri olduğu anlamına gelmez. Erkeklerde meme bölgesindeki değişikliklerin farklı nedenleri de olabilir.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Erkeklerde meme kanseri riskini artırabilen faktörlerin başında ilerleyen yaş geliyor. Bunun yanında ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, özellikle BRCA1 ve BRCA2 gibi genlerdeki kalıtsal değişiklikler de riski artırabiliyor. Göğüs bölgesine daha önce radyoterapi uygulanması, Klinefelter sendromu, bazı testis hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve fazla kilo da riskle ilişkilendiriliyor.

Özellikle ailede meme kanseri öyküsü bulunan veya BRCA gen değişikliği taşıyan erkeklerin bu risk faktörlerini doktorlarıyla değerlendirmesi önem taşıyor. Ancak herhangi bir risk faktörünün bulunması, kişinin kesin olarak meme kanserine yakalanacağı anlamına gelmiyor.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ HANGİ YAŞLARDA GÖRÜLÜYOR?

Erkeklerde meme kanseri her yaşta ortaya çıkabilse de yaş ilerledikçe görülme riski artıyor. Amerikan Kanser Derneği’ne göre erkeklerde meme kanseri tanısı en sık 60-70 yaş arasında konuluyor. Bu nedenle özellikle ileri yaşlarda meme bölgesinde fark edilen yeni değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Bununla birlikte hastalık yalnızca ileri yaşlarla sınırlı değil. Daha genç erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor. Yaş ilerledikçe risk artsa da meme bölgesinde fark edilen değişikliklerin gözetilmeksizin değerlendirilmesi gerekiyor.