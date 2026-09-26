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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:20

Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, gerçek adı ne? Doğa Bayram kaç yaşında?

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Dizide Neslihan karakterine genç oyuncu Doğa Bayram hayat veriyor. Peki Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, gerçek adı ne? Doğa Bayram kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

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Editor
 Simal Güdüm
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Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, gerçek adı ne? Doğa Bayram kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:20

dizisinin ilk bölümü için geri sayım sona erdi. Ay Yapım imzalı yapımda Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya'nın üniversitede tanıştığı varlıklı ailenin kızı Neslihan, hikâyenin önemli karakterleri arasında yer alıyor. Neslihan karakterini ise daha önce Gaddar ve Sahipsizler dizilerinde rol alan Doğa Bayram canlandırıyor.

BAŞKALARININ HAYATI NESLİHAN KİMDİR?

Başkalarının Hayatı dizisinde Neslihan Özkaran karakterine Doğa Bayram hayat veriyor. Neslihan, köklü ve varlıklı bir ailenin kızı olarak hikâyede yer alıyor. Üniversitede Hülya ile tanışan Neslihan, onun hayranlık duyduğu ve dahil olmak istediği dünyanın kapılarını açan kişi oluyor.

Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, gerçek adı ne? Doğa Bayram kaç yaşında?

Neslihan'ın hayatında ise dışarıdan görünen rahat ve ayrıcalıklı yaşamın yanında sakladığı önemli bir sır bulunuyor. Çocukluk aşkı Erim'in Londra'dan dönüşü yaklaşırken korkuya kapılan Neslihan, Erim'e anlatamadığı bir sırrın yükünü taşıyor. Hülya ise Neslihan'ın zorlandığı anlarda yanında olarak onun güvenini ve dostluğunu kazanıyor.

İlk bölüm tanıtımında da Neslihan ile Hülya arasındaki arkadaşlığın başlangıcına dair önemli ipuçları veriliyor. Üniversitede bazı kızların Neslihan'ın arkasından konuştuğunu gören Hülya, arkadaşına sahip çıkıyor ve yaşananlara kendi yöntemleriyle karşılık veriyor. Tanıtımda Hülya'nın sıcak kahveyi kızlardan birinin üzerine dökmesi Neslihan'ın da şaşkınlık yaşadığı anlardan biri olarak öne çıkıyor.

DOĞA BAYRAM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Başkalarının Hayatı dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Doğa Bayram, 14 Mayıs 2002 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan oyuncunun Çanakkale'nin Biga ilçesinden olduğu belirtiliyor.

Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, gerçek adı ne? Doğa Bayram kaç yaşında?

Doğa Bayram oyunculuk alanında Hilal Saral Kamera Önü Oyunculuk Programı'nda eğitim aldı. Ayrıca Esra Kızıldoğan'dan oyuncu koçluğu eğitimi alan Bayram, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde de oyunculuk eğitimi gördü.

Oyuncunun kariyerinde Gaddar ve Sahipsizler dizileri önemli bir yere sahip. 2024 yılında Gaddar dizisinde Arzu karakteriyle ekran deneyimi yaşayan Bayram, aynı yıl Sahipsizler dizisinde Zeliha karakterini canlandırdı. Bu projelerin ardından Başkalarının Hayatı'nda Neslihan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

DOĞA BAYRAM'IN OYNADIĞI DİZİLER

  • Başkalarının Hayatı – Neslihan
  • Sahipsizler – Zeliha
  • Gaddar – Arzu

Güncel filmografi kaynaklarında Doğa Bayram'ın bu üç televizyon projesinde yer aldığı görülüyor.

BAŞKALARININ HAYATI NESLİHAN'IN HİKAYESİ

Başkalarının Hayatı'nın merkezinde Hülya'nın farklı bir hayata ulaşma arzusu bulunuyor. Yoksul bir aileden gelen ve üniversiteyi yarı burslu kazanan Hülya, Neslihan ile tanışmasının ardından daha önce uzaktan izlediği varlıklı dünyanın içine girmeye başlıyor. Neslihan'ın sahip olduğu sosyal çevre ve aile hayatı, Hülya'nın ulaşmak istediği yaşamın kapısını açıyor.

Ancak Neslihan'ın hayatı da göründüğü kadar sorunsuz ilerlemiyor. Çocukluk aşkı Erim'in dönüşü yaklaşırken geçmişinden taşıdığı ve onunla paylaşamadığı bir sır bulunuyor. Hülya'nın Neslihan'a giderek yaklaşması, iki genç kadının hayatlarının kesişmesinin ötesinde aileler ve ilişkiler arasındaki dengeleri de etkiliyor.

Dizinin yayınlanan tanıtımlarında Hülya'nın Neslihan aracılığıyla bu dünyaya yaklaşırken giderek daha büyük bir değişimin içine girdiği görülüyor. Hülya'nın Erim ile karşılaşması ve Doktor Sarp ile arasında oluşan çekim de hikâyenin farklı ilişkiler üzerinden ilerleyeceğine işaret ediyor.

BAŞKALARININ HAYATI NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Başkalarının Hayatı, 26 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci bulunuyor.

Dizinin yayın takvimi şöyle:

TarihGünYayınSaatKanal
26 Eylül 2026Cumartesi1. Bölüm20.00Star TV
3 Ekim 2026CumartesiYeni bölüm20.00Star TV
10 Ekim 2026CumartesiYeni bölüm20.00Star TV

İlk bölüm tanıtımında Hülya'nın üniversitede Neslihan ile tanışması ve ona sahip çıkması öne çıkıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Hülya'nın Neslihan üzerinden dahil olduğu varlıklı çevrede yaşanan aşk, güç, aile ve sınıf ilişkilerinin hikâyeyi şekillendirmesi bekleniyor.

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Başkalarının Hayatı, genç oyuncuları deneyimli isimlerle bir araya getiren geniş bir kadroya sahip. Dizinin merkezindeki Hülya karakterini Eylül Lize Kandemir, Neslihan'ı Doğa Bayram, Sarp'ı Burak Berkay Akgül, Erim'i ise Demirhan Demircioğlu canlandırıyor.

Dizide ayrıca Mehmet Aslantuğ Fikret Özkaran, Sezin Akbaşoğulları Mediha, Tolga Tekin Haluk Korhanlı ve Oya Okar Jale Korhanlı karakterleriyle yer alıyor. Fikret Özkaran, Neslihan'ın babası olarak hikâyede önemli bir konumda bulunuyor ve kızına karşı korumacı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI

  • Eylül Lize Kandemir – Hülya
  • Burak Berkay Akgül – Sarp
  • Doğa Bayram – Neslihan
  • Demirhan Demircioğlu – Erim
  • Mehmet Aslantuğ – Fikret Özkaran
  • Sezin Akbaşoğulları – Mediha
  • Tolga Tekin – Haluk Korhanlı
  • Oya Okar – Jale Korhanlı
  • Hazar Motan
  • Feri Baycu
  • Esra Kızıldoğan
  • Ali Pınar
  • Sinem Dağ
  • Lorin Merhart
  • Fırat Kaymak
  • Deniz Ekinci
  • Elif İnci
  • Cem Baza
  • İbrahim Şahin
  • Zümra Sağdınç
  • Erkan Bektaş

Dizinin hikâyesi aşk, hırs, güç ve farklı sosyal sınıflardan gelen karakterlerin kesişmesi üzerinden ilerliyor. Yapım, dünyaca ünlü Vanity Fair eserinden esinleniyor.

BAŞKALARININ HAYATI NESLİHAN GERÇEK ADI NEDİR?

Başkalarının Hayatı dizisinde Neslihan karakterini Doğa Bayram canlandırıyor. Neslihan, köklü ve varlıklı Özkaran ailesinin kızı ve Hülya'nın üniversitede tanıştığı yakın arkadaşıdır.

DOĞA BAYRAM KAÇ YAŞINDA?

14 Mayıs 2002 doğumlu Doğa Bayram, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Oyuncu Çanakkale'nin Biga ilçesindendir ve oyunculuk eğitimlerini farklı kurum ve atölyelerde almıştır.

DOĞA BAYRAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Doğa Bayram daha önce Gaddar dizisinde Arzu ve Sahipsizler dizisinde Zeliha karakterlerini canlandırdı. Oyuncu, yeni projesi Başkalarının Hayatı'nda ise Neslihan karakteriyle ekran karşısına çıkıyor.

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#hülya
#Doğa Bayram
#neslihan
#Star TV
#Başkalarının Hayatı
#Medya
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