Fantastik Canavarlar 4 gelmeyebilir, film serisi beklentiyi karşılayamadı

03 May 2024 16:33 - Güncelleme : 03 May 2024 16:38

J.K. Rowling'in yazdığı ve Harry Potter evreninin devamını konu alan Fantastik Canavarlar serisi, başlangıcından bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.

Ancak son dönemde serinin başarısızlığı ve belirsizliği, hayranlar arasında endişe ile takip ediliyor.

Üçüncü film, beklentilerin altında bir gişe başarısı elde ederken, Warner Bros.'un Discovery ile birleşmesi sonrası serinin devamıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Başrol oyuncusu Eddie Redmayne, serinin dördüncü filmiyle ilgili "Olması pek mümkün görünmüyor," şeklinde konuşarak hayranlarına üzücü bir haber verdi.

Yeni CEO David Zaslav'ın Rowling ile görüşmeler yapması ve bu yönde çalışmalar yapılması, serinin devamı için farklı planların yapılabileceğini gösteriyor.

Fantastik Canavarlar serisinin geleceği hakkında belirsizlik devam ederken, hayranlar merakla gelişmeleri beklemeye devam ediyor.