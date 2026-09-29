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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 08:32

Hazal Akkın Halef dizisinde! 'Dilşat' karakteriyle geliyor

Genç kuşağın yıldız isimleri arasında yer alan Hazal Akkın, Halef Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Hazal Akkın'ın etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iddialı projeye 'Dilşat' karakteriyle katılacağı öğrenildi. İddialı projenin 2. sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken, genç oyucunun performansı ve karakterine dair detaylar ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Hazal Akkın Halef dizisinde! 'Dilşat' karakteriyle geliyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 08:32

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin 2. sezonu bomba gibi başlamışken, genç yıldız Hazal Akkın'ın kadroya dahil olduğu öğrenildi. Yeni sezonu büyük bir heyecanla karşılanan iddialı projeler arasında yer alan diziye yeni bir transfer gerçekleşti. ekranlarının sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı, yeni sezon için başlangıç vermişken, kadroya katılan yeni isimlerde yavaş yavaş projeye dahil olmaya başladı. Başrollerini İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı iddialı dizinin 2. sezon kadrosuna genç kuşağın yıldız isimlerinden Hazal Akkın katıldı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Hazal Akkın'ın  'Dilşat' karakteriyle ekranlarda yerini alacağı duyuruldu. Genç oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

HAZAL AKKIN HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Hazal Akkın, yayınlandığı günden bu yana reytinglerde büyük bir başarı yakalayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinin 2. sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezona geçtiğimiz hafta start veren iddialı proje 2. sezonunda bomba transferleriyle büyük ses getirdi. Yenilenen oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziye genç kuşağın başarılı isimlerinden Hazal Akkın katıldı.

Hazal Akkın Halef dizisinde! 'Dilşat' karakteriyle geliyor

Yeni sezonu 24 Eylül Perşembe itibarıyla başlayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı duyurulmuştu. Sezon finaliyle büyük ses getiren ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen projenin oyuncu kadrosunu genişleteceği öğrenilmişti. Birbirinden başarılı isimleri kadrosuna dahil eden diziye katılan bir diğer isim de Hazal Akkın oldu.

Hazal Akkın Halef dizisinde! 'Dilşat' karakteriyle geliyor

Most Production imzası taşıyan ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran projeye bir transfer daha gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu iddialı yapımın yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Kadroya 2. sezon katılan yeni isimler dizide yavaş yavaş boy gösterirken, genç bir oyuncu daha fenomen diziye katıldı. Genç kuşağın yıldız isimlerinden Hazal Akkın'ın perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Halef Köklerin Çağrısı'nın yeni sezonunda yer alacağı duyuruldu.

Hazal Akkın Halef dizisinde! 'Dilşat' karakteriyle geliyor

SADO'NUN KIZI DİLŞAT'I OYNAYACAK!

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı Halef Köklerin Çağrısı dizisine genç kuşağın yıldız isimlerinden biri dahil oldu. Ercan Uğur'un kaleme aldığı iddialı projeye yeni bir transfer gerçekleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Akkın, Halef Köklerin Çağrısı dizisine katıldı.

Hazal Akkın Halef dizisinde! 'Dilşat' karakteriyle geliyor

2. sezonunda da perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplayan Halef Köklerin Çağrısı dizisine genç bir oyuncu katılıyor. Urfa’da çekilen Most Production imzalı dizinin kadrosuna iddialı bir karakter geliyor. Dizinin hikayesine çok yakında Yurdaer Okur’un oynadığı Sadullah Ağa'nın (Sado) kızı Dilşat dahil oluyor. Dilşat rolünü genç yıldız Hazal Akkın üstleniyor. Dilşat'ın Mert Doğan oynadığı Aşır Kordağlı’yla partner olacağı konuşuluyor. Genç oyuncunun dizideki performansı ise şimdiden merak konusu oldu. 

 

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ETİKETLER
#now tv
#Halef: Köklerin Çağrısı
#Hazal Akkın
#Most Production
#Dilşat
#Medya
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