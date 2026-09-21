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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:19

Netflix yeni sezonu çıkan diziler: The Diplomat, Lupin, Bridgerton, Emily in Paris yeni sezon ne zaman?

Netflix'te Ağustos ve Eylül 2026 döneminde çok sayıda yeni dizi ve yeni sezon izleyiciyle buluştu. Netflix yeni sezonu çıkan diziler, Netflix'te yeni sezonu çıkacak diziler hangileri merak edildi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Netflix yeni sezonu çıkan diziler: The Diplomat, Lupin, Bridgerton, Emily in Paris yeni sezon ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:19

yeni sezonu çıkan diziler ve platforma eklenecek yeni yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ve Eylül 2026'da yeni sezonları yayınlanan dizilerin yanı sıra, Ekim ayında ekranlara gelecek yapımlar da belli oldu. Peki, Netflix'te hangi dizilerin yeni sezonu çıktı, hangi diziler yayınlanacak? İşte Ağustos ve Eylül 2026 Netflix dizi takvimi...

NETFLİX YENİ SEZON ÇIKAN DİZİLER

Netflix, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde yeni diziler ve sevilen yapımların yeni sezonlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ağustos ayında Ricky Gervais Alley Cats, Talamasca: The Secret Order ve Revival gibi yeni diziler platforma eklenirken, Leanne ikinci sezonuyla geri döndü. Eylül ayında ise The Gentlemen ve Stranger Things: Tales From '85yeni sezonlarıyla dikkat çekti.

Netflix yeni sezonu çıkan diziler: The Diplomat, Lupin, Bridgerton, Emily in Paris yeni sezon ne zaman?

Ağustos 2026'da Netflix'e gelen yeni diziler ve sezonlar

Ağustos ayında Netflix'te hem yeni yapımlar hem de yeni sezonlar izleyiciyle buluştu. Ricky Gervais Alley Cats, 7 Ağustos'ta yayınlanan yeni animasyon komedi dizisi olarak öne çıktı. Yapım, sokak kedilerinin maceralarını konu alıyor.

Netflix yeni sezonu çıkan diziler: The Diplomat, Lupin, Bridgerton, Emily in Paris yeni sezon ne zaman?

Talamasca: The Secret Order, 23 Ağustos'ta ilk sezonuyla platforma gelirken, Revival da 24 Ağustos'ta ilk sezonuyla yayınlandı. Leanne ise 27 Ağustos'ta ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

  • Ricky Gervais Alley Cats – 1. sezon: 7 Ağustos
  • Talamasca: The Secret Order – 1. sezon: 23 Ağustos
  • Revival – 1. sezon: 24 Ağustos
  • Leanne – 2. sezon: 27 Ağustos

Eylül 2026'da Netflix'e gelen diziler

Eylül ayında Netflix'in dizi takvimi daha da yoğunlaştı. Ayın öne çıkan yapımlarından The Gentlemen, 3 Eylül'de ikinci sezonuyla yayınlandı. Yeni sezonda Eddie ve Susie, suç dünyasındaki imparatorluklarını büyütmeye çalışırken yeni çatışmalarla karşı karşıya geliyor. Netflix ayrıca dizinin üçüncü sezonunu da doğruladı.

Netflix'in Türkiye kataloğunda yer alan yerli yapımlardan Seni Tanıyorum, 17 Eylül'de izleyiciyle buluştu. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi, annelik ve sanat kariyeri arasında kalan Funda'nın hayatına giren gizemli çocuk bakıcısı Nazlı etrafında şekilleniyor.

Aynı gün Stranger Things: Tales From '85 ikinci sezonuyla geri dönerken, Monster: The Lizzie Borden Story, The Fixers ve Plastic Beauty de eylül takvimindeki yeni yapımlar arasında yer aldı.

  • The Gentlemen – 2. sezon: 3 Eylül
  • Stranger Things: Tales From '85 – 2. sezon: 17 Eylül
  • Seni Tanıyorum – 1. sezon: 17 Eylül
  • Monster: The Lizzie Borden Story – 1. sezon: 17 Eylül
  • The Fixers – 1. sezon: 17 Eylül
  • Best of the Best – 1. sezon: 18 Eylül
  • Minerva Academy – 1. sezon: 22 Eylül
  • Habeas Corpus – 1. sezon: 23 Eylül
  • Lifehack – 1. sezon: 23 Eylül
  • A Different World – 1. sezon: 24 Eylül
  • My Sad Dead – 1. sezon: 24 Eylül

Netflix'te yeni sezonu çıkacak diziler

Netflix'in önümüzdeki dönem için açıkladığı takvimde yeni sezonuyla dönecek birçok dizi bulunuyor. Bunlar arasında The Diplomat 4. sezon özellikle öne çıkıyor. Dizi, 15 Ekim 2026'da dördüncü sezonuyla Netflix'te olacak.

Anime tarafında ise The Ramparts of Ice 2. sezon 1 Ekim'de, Blue Box 2. sezon 4 Ekim'de yayınlanmaya başlayacak. My Happy Marriage ise ikinci sezon özel bölümleriyle 25 Ekim'de geri dönecek.

Netflix'in duyurduğu yaklaşan yapımlar arasında ayrıca Medusa 2. sezon da bulunuyor. Platformun 2026 içerik duyurularında 3 Body Problem 2. sezon, Avatar: The Last Airbender 2. sezon, Black Doves 2. sezon, Bridgerton 5. sezon, Emily in Paris 6. sezon, Lupin Part 4 ve Nobody Wants This 3. sezon gibi yapımlar da yer alıyor.

Yaklaşan dikkat çeken diziler

  • The Ramparts of Ice – 2. sezon: 1 Ekim
  • Blue Box – 2. sezon: 4 Ekim
  • The Diplomat – 4. sezon: 15 Ekim
  • My Happy Marriage – 2. sezon özel bölümleri: 25 Ekim
  • Medusa – 2. sezon: Netflix takviminde yaklaşan yapımlar arasında
  • Bridgerton – 5. sezon: Yakında
  • Emily in Paris – 6. sezon: Yakında
  • Lupin – Part 4: Yakında
  • Black Doves – 2. sezon: Yakında

Netflix yeni sezonu çıkan diziler hangileri?

Ağustos ve Eylül 2026 döneminde Netflix'te yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan başlıca diziler Leanne, The Gentlemen ve Stranger Things: Tales From '85 oldu. Önümüzdeki dönemde ise The Diplomat, The Ramparts of Ice, Blue Box ve My Happy Marriage gibi yapımlar yeni sezonlarıyla platformdaki yerini alacak.

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#netflix
#Ricky Gervais Alley Cats
#Talamasca: The Secret Order
#Revival
#Leanne
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