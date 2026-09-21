Netflix yeni sezonu çıkan diziler: The Diplomat, Lupin, Bridgerton, Emily in Paris yeni sezon ne zaman?

Netflix yeni sezonu çıkan diziler ve platforma eklenecek yeni yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ve Eylül 2026'da yeni sezonları yayınlanan dizilerin yanı sıra, Ekim ayında ekranlara gelecek yapımlar da belli oldu. Peki, Netflix'te hangi dizilerin yeni sezonu çıktı, hangi diziler yayınlanacak? İşte Ağustos ve Eylül 2026 Netflix dizi takvimi...

NETFLİX YENİ SEZON ÇIKAN DİZİLER

Netflix, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde yeni diziler ve sevilen yapımların yeni sezonlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ağustos ayında Ricky Gervais Alley Cats, Talamasca: The Secret Order ve Revival gibi yeni diziler platforma eklenirken, Leanne ikinci sezonuyla geri döndü. Eylül ayında ise The Gentlemen ve Stranger Things: Tales From '85yeni sezonlarıyla dikkat çekti.

Ağustos 2026'da Netflix'e gelen yeni diziler ve sezonlar

Ağustos ayında Netflix'te hem yeni yapımlar hem de yeni sezonlar izleyiciyle buluştu. Ricky Gervais Alley Cats, 7 Ağustos'ta yayınlanan yeni animasyon komedi dizisi olarak öne çıktı. Yapım, sokak kedilerinin maceralarını konu alıyor.

Talamasca: The Secret Order, 23 Ağustos'ta ilk sezonuyla platforma gelirken, Revival da 24 Ağustos'ta ilk sezonuyla yayınlandı. Leanne ise 27 Ağustos'ta ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Ricky Gervais Alley Cats – 1. sezon: 7 Ağustos

Talamasca: The Secret Order – 1. sezon: 23 Ağustos

Revival – 1. sezon: 24 Ağustos

Leanne – 2. sezon: 27 Ağustos

Eylül 2026'da Netflix'e gelen diziler

Eylül ayında Netflix'in dizi takvimi daha da yoğunlaştı. Ayın öne çıkan yapımlarından The Gentlemen, 3 Eylül'de ikinci sezonuyla yayınlandı. Yeni sezonda Eddie ve Susie, suç dünyasındaki imparatorluklarını büyütmeye çalışırken yeni çatışmalarla karşı karşıya geliyor. Netflix ayrıca dizinin üçüncü sezonunu da doğruladı.

Netflix'in Türkiye kataloğunda yer alan yerli yapımlardan Seni Tanıyorum, 17 Eylül'de izleyiciyle buluştu. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi, annelik ve sanat kariyeri arasında kalan Funda'nın hayatına giren gizemli çocuk bakıcısı Nazlı etrafında şekilleniyor.

Aynı gün Stranger Things: Tales From '85 ikinci sezonuyla geri dönerken, Monster: The Lizzie Borden Story, The Fixers ve Plastic Beauty de eylül takvimindeki yeni yapımlar arasında yer aldı.

The Gentlemen – 2. sezon: 3 Eylül

Stranger Things: Tales From '85 – 2. sezon: 17 Eylül

Seni Tanıyorum – 1. sezon: 17 Eylül

Monster: The Lizzie Borden Story – 1. sezon: 17 Eylül

The Fixers – 1. sezon: 17 Eylül

Best of the Best – 1. sezon: 18 Eylül

Minerva Academy – 1. sezon: 22 Eylül

Habeas Corpus – 1. sezon: 23 Eylül

Lifehack – 1. sezon: 23 Eylül

A Different World – 1. sezon: 24 Eylül

My Sad Dead – 1. sezon: 24 Eylül

Netflix'te yeni sezonu çıkacak diziler

Netflix'in önümüzdeki dönem için açıkladığı takvimde yeni sezonuyla dönecek birçok dizi bulunuyor. Bunlar arasında The Diplomat 4. sezon özellikle öne çıkıyor. Dizi, 15 Ekim 2026'da dördüncü sezonuyla Netflix'te olacak.

Anime tarafında ise The Ramparts of Ice 2. sezon 1 Ekim'de, Blue Box 2. sezon 4 Ekim'de yayınlanmaya başlayacak. My Happy Marriage ise ikinci sezon özel bölümleriyle 25 Ekim'de geri dönecek.

Netflix'in duyurduğu yaklaşan yapımlar arasında ayrıca Medusa 2. sezon da bulunuyor. Platformun 2026 içerik duyurularında 3 Body Problem 2. sezon, Avatar: The Last Airbender 2. sezon, Black Doves 2. sezon, Bridgerton 5. sezon, Emily in Paris 6. sezon, Lupin Part 4 ve Nobody Wants This 3. sezon gibi yapımlar da yer alıyor.

Yaklaşan dikkat çeken diziler

The Ramparts of Ice – 2. sezon: 1 Ekim

Blue Box – 2. sezon: 4 Ekim

The Diplomat – 4. sezon: 15 Ekim

My Happy Marriage – 2. sezon özel bölümleri: 25 Ekim

Medusa – 2. sezon: Netflix takviminde yaklaşan yapımlar arasında

Bridgerton – 5. sezon: Yakında

Emily in Paris – 6. sezon: Yakında

Lupin – Part 4: Yakında

Black Doves – 2. sezon: Yakında

Netflix yeni sezonu çıkan diziler hangileri?

Ağustos ve Eylül 2026 döneminde Netflix'te yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan başlıca diziler Leanne, The Gentlemen ve Stranger Things: Tales From '85 oldu. Önümüzdeki dönemde ise The Diplomat, The Ramparts of Ice, Blue Box ve My Happy Marriage gibi yapımlar yeni sezonlarıyla platformdaki yerini alacak.