Arabanız sizden hangi bilgileri topluyor? 21 araç incelendi, sonuç herkesi şaşırttı

Modern otomobiller kullanıcıların konum bilgisinden hızlanma ve frenleme alışkanlıklarına, viraj alma biçiminden sürüş davranışlarına kadar çok sayıda veri toplayabiliyor. Sürekli internete bağlı olarak çalışan araçların topladığı verilerin nasıl kullanıldığı ise açıklanmıyor.