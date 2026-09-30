Arabanız sizden hangi bilgileri topluyor? 21 araç incelendi, sonuç herkesi şaşırttı

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İstanbul
Otomobillerin kullanıcı verilerini nasıl topladığı ve kimlerle paylaştığına ilişkin araştırma yayınlandı. Northeastern Üniversitesi ile Consumer Reports tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 19 markaya ait 21 yeni model araç ve 30 mobil uygulama incelendi.
Araştırmanın sonucuna göre test edilen 21 aracın tamamı en az 1 üçüncü taraf alana veri gönderdiği anlaşıldı. Araçların yarısından fazlasının ise reklam şirketlerine ait sistemlerle bağlantı kurduğu belirlendi.
Modern otomobiller kullanıcıların konum bilgisinden hızlanma ve frenleme alışkanlıklarına, viraj alma biçiminden sürüş davranışlarına kadar çok sayıda veri toplayabiliyor. Sürekli internete bağlı olarak çalışan araçların topladığı verilerin nasıl kullanıldığı ise açıklanmıyor.
Araştırmacılar hangi otomobillerin veri gönderdiğini, bilgilerin kimlere ulaştığını ve kişilerin kimliğini belirlemeye yarayan hangi bilgilerin açığa çıktığını araştırdı.
Projenin lideri ve Northeastern Üniversitesi Cybersecurity and Privacy Institute'un eski direktörü David Choffnes, çalışmanın modern otomobillerdeki veri takibinin boyutunu ortaya koymayı amaçladığını söyledi.
Choffnes araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence sonuç, endişelenecek çok şey olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar doğrudan otomobillerden gönderilen ağ trafiğini inceleyerek verilerin ulaştığı alan adlarını tespit etti. Listede taraf takip şirketlerinin de bulunduğu belirtildi.
Bununla birlikte ekip, araçların güvenlik sistemlerini aşmadan şifrelenmiş veri paketlerinin içeriğini çözemediklerini aktardı. Wi-Fi üzerinden gerçekleştirilen ağ trafiğini yakalamanın ise görece daha kolay olduğu ifade edildi.