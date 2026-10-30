TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 14:08
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

Otomobillerdeki elektrik aksamını koruyan sigortaların atması; farlardan otomatik camlara kadar birçok sistemin aniden durmasına yol açıyor. Peki arabanızın sigortasının atıp atmadığını nasıl anlarsınız? İşte 3 kritik işaret...

2
Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

Otomobillerin elektik aksamı sigortalar aracılığıyla korunuyor. Bir otomobilin sigortası attığında ise elektrikle çalışan parçalar işlevini yitirerek arızayı belli ediyor. Uzmanlara göre sigortası atmış bir araç kullanmak güvenlik açısından çok ciddi risklere sahip.

3
Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

1) FARLAR VE AYDINLATMA SİSTEMLERİ ANİDEN SÖNÜYOR MU?

Elektrik arızalarının en yaygın belirtileri arasında; farların, iç aydınlatmaların ve diğer ışıkların nedensiz yere kapanması yer alıyor. Farları yanmayan bir otomobili kullanmak, hem sizin hem de trafikteki diğer kişiler için riskli.

4
Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

Kullanıcıların aydınlatma arızasıyla karşılaştıklarında araç kılavuzundaki adımları takip etmesi gerekiyor. Bu işlerden anlayan biri değilseniz de sanayiye başvurabilirsiniz.

5
Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

2) OTOMATİK CAM VE KAPI KİLİTLERİ DEVRE DIŞI KALIYOR MU?

Aydınlatma sistemlerine ek olarak otomatik kapılar ve camlar da herhangi bir uyarı vermeden aniden bozulabilir. Camların açılıp kapanmaması iç mekanı dış etkenlere karşı savunmasız bırakır, kilitlerin devre dışı de kalması hırsızlara davetiye çıkarabilir.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız hiç vakit kaybetmeden önlem almanız gerekiyor.

6
Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

3) YANIK KOKUSU VE GÖSTERGE PANELİ UYARILARI

Radyo gibi hayati görünmeyen parçaların durması ilk etapta basit bir aksaklık gibi görünse de sigortanın attığının işareti olabilir. Araçta yanık kokusu alındığı veya gösterge panelinde sigorta uyarısı belirdiği anda vakit kaybetmeden sanayi yolunu tutmanızda fayda var.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.