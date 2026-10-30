Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

2) OTOMATİK CAM VE KAPI KİLİTLERİ DEVRE DIŞI KALIYOR MU?

Aydınlatma sistemlerine ek olarak otomatik kapılar ve camlar da herhangi bir uyarı vermeden aniden bozulabilir. Camların açılıp kapanmaması iç mekanı dış etkenlere karşı savunmasız bırakır, kilitlerin devre dışı de kalması hırsızlara davetiye çıkarabilir.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız hiç vakit kaybetmeden önlem almanız gerekiyor.