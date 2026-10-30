Arabanızın sigortasının attığını gösteren 3 işaret! Bunları bilmeden yola çıkmayın

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İstanbul
Otomobillerdeki elektrik aksamını koruyan sigortaların atması; farlardan otomatik camlara kadar birçok sistemin aniden durmasına yol açıyor. Peki arabanızın sigortasının atıp atmadığını nasıl anlarsınız? İşte 3 kritik işaret...
Otomobillerin elektik aksamı sigortalar aracılığıyla korunuyor. Bir otomobilin sigortası attığında ise elektrikle çalışan parçalar işlevini yitirerek arızayı belli ediyor. Uzmanlara göre sigortası atmış bir araç kullanmak güvenlik açısından çok ciddi risklere sahip.
Elektrik arızalarının en yaygın belirtileri arasında; farların, iç aydınlatmaların ve diğer ışıkların nedensiz yere kapanması yer alıyor. Farları yanmayan bir otomobili kullanmak, hem sizin hem de trafikteki diğer kişiler için riskli.
Kullanıcıların aydınlatma arızasıyla karşılaştıklarında araç kılavuzundaki adımları takip etmesi gerekiyor. Bu işlerden anlayan biri değilseniz de sanayiye başvurabilirsiniz.
Aydınlatma sistemlerine ek olarak otomatik kapılar ve camlar da herhangi bir uyarı vermeden aniden bozulabilir. Camların açılıp kapanmaması iç mekanı dış etkenlere karşı savunmasız bırakır, kilitlerin devre dışı de kalması hırsızlara davetiye çıkarabilir.
Böyle bir durumla karşılaşırsanız hiç vakit kaybetmeden önlem almanız gerekiyor.
Radyo gibi hayati görünmeyen parçaların durması ilk etapta basit bir aksaklık gibi görünse de sigortanın attığının işareti olabilir. Araçta yanık kokusu alındığı veya gösterge panelinde sigorta uyarısı belirdiği anda vakit kaybetmeden sanayi yolunu tutmanızda fayda var.