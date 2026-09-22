Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

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İstanbul
Opel Eylül ayının ilk haftasında yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yıllardır Türk kullanıcıları tarafından yoğun şekilde tercih edilen marka, piyasaya sunduğu dizel, elektrikli ve hibrit modelleri ile yeni sezonda da adından sıkça söz ettirmişti. Yeni liste ile birlikte Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera fiyatları da belli oldu.
Opel Eylül 2026 fiyat listesinin açıklanmasıyla en ucuz ve en pahalı modelleri de netleşti. Buna göre markanın dizel, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle satışa sunduğu modeller arasında en ucuz seçenek 1.444.000 TL'lik fiyatıyla Corsa 1.2 100 HP Edition MT6 olurken, listenin en pahalı modeli ise 3.875.000 TL ile Grandland Elektrik 239 kW AWD GS oldu. İşte ayrıntılar…
Astra 1.5 130 HP Dizel Edition AT8: 2.330.000 TL
Astra 1.5 130 HP Dizel GS AT8: 2.590.000 TL
Corsa 1.2 100 HP Edition MT6: 1.444.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 Edition e-DCT6: 1.820.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 1.955.000 TL
Corsa Elektrik 100 kW GS Otomatik: 1.890.000 TL
Frontera Hybrid 1.2 145 Edition e-DCT6: 2.015.000 TL
Frontera Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 2.290.000 TL
Frontera Elektrik 44 kWh GS Otomatik: 1.895.000 TL
Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS Otomatik: 2.010.000 TL
Mokka 1.2 136 HP Edition MT6: 1.881.000 TL
Mokka Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 2.350.000 TL
Mokka GSE 207 kW Elektrik Otomatik: 3.250.000 TL
Grandland Hybrid 1.2 145 Edition e-DCT6: 2.850.000 TL
Grandland Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 3.050.000 TL
Grandland Elektrik 157 kW Edition: 2.485.000 TL
Grandland Elektrik 239 kW AWD GS: 3.875.000 TL