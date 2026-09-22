Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

Opel Eylül 2026 fiyat listesinin açıklanmasıyla en ucuz ve en pahalı modelleri de netleşti. Buna göre markanın dizel, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle satışa sunduğu modeller arasında en ucuz seçenek 1.444.000 TL'lik fiyatıyla Corsa 1.2 100 HP Edition MT6 olurken, listenin en pahalı modeli ise 3.875.000 TL ile Grandland Elektrik 239 kW AWD GS oldu. İşte ayrıntılar…