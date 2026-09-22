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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:53
1
Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

Opel Eylül ayının ilk haftasında yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yıllardır Türk kullanıcıları tarafından yoğun şekilde tercih edilen marka, piyasaya sunduğu dizel, elektrikli ve hibrit modelleri ile yeni sezonda da adından sıkça söz ettirmişti. Yeni liste ile birlikte Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera fiyatları da belli oldu.

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

Opel Eylül 2026 fiyat listesinin açıklanmasıyla en ucuz ve en pahalı modelleri de netleşti. Buna göre markanın dizel, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle satışa sunduğu modeller arasında en ucuz seçenek 1.444.000 TL'lik fiyatıyla Corsa 1.2 100 HP Edition MT6 olurken, listenin en pahalı modeli ise 3.875.000 TL ile Grandland Elektrik 239 kW AWD GS oldu. İşte ayrıntılar…

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL ASTRA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Astra 1.5 130 HP Dizel Edition AT8: 2.330.000 TL

Astra 1.5 130 HP Dizel GS AT8: 2.590.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL CORSA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Corsa 1.2 100 HP Edition MT6: 1.444.000 TL

Corsa Hybrid 1.2 110 Edition e-DCT6: 1.820.000 TL

Corsa Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 1.955.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL CORSA ELEKTRİK EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Corsa Elektrik 100 kW GS Otomatik: 1.890.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL FRONTERA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Frontera Hybrid 1.2 145 Edition e-DCT6: 2.015.000 TL

Frontera Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 2.290.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL FRONTERA ELEKTRİK EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Frontera Elektrik 44 kWh GS Otomatik: 1.895.000 TL

Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS Otomatik: 2.010.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL MOKKA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Mokka 1.2 136 HP Edition MT6: 1.881.000 TL

Mokka Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 2.350.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL MOKKA GSE EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Mokka GSE 207 kW Elektrik Otomatik: 3.250.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL GRANDLAND EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Grandland Hybrid 1.2 145 Edition e-DCT6: 2.850.000 TL

Grandland Hybrid 1.2 145 GS e-DCT6: 3.050.000 TL

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Opel Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu: Opel Corsa, Astra, Mokka, Frontera, dizel, elektrikli ve hibrit fiyatları

OPEL GRANDLAND ELEKTRİK EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Grandland Elektrik 157 kW Edition: 2.485.000 TL

Grandland Elektrik 239 kW AWD GS: 3.875.000 TL

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