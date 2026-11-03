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Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:17
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1
Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç pazarındaki rekabeti kızıştıracak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Markanın köklü modellerinden Megane, baştan aşağı yenilenerek Tesla Model Y'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil Megane'ın yalnızca tasarımı değil, teknik altyapısı da değişecek. Daha uzun menzil, hafif gövde yapısı ve gelişmiş teknolojilerle donatılması planlanan otomobilin, Renault'nun elektrikli araç stratejisinde önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

2
Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

YENİ MEGANE'IN TASARIMI DEĞİŞİYOR

AutoExpress tarafından yayımlanan dijital çizimler, yeni Megane'ın alışılmış hatchback çizgilerinden biraz uzaklaşacağını gösteriyor.

Yüksek yapılı bir hatchback formunda tasarlanan otomobilin ön bölümünde yeni Clio'dan izler bulunuyor. İnce farlar, dar ızgara açıklıkları ve modern LED aydınlatmalar tasarımın öne çıkan detayları arasında.

Ancak asıl değişim aerodinamik yapıda olacak. Alçak burun tasarımı ve kısa arka bölüm sayesinde hava direncinin azaltılması, böylece elektrikli otomobilin menzilinin artırılması hedefleniyor.

3
Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

TEK ŞARJLA 750 KİLOMETREYE YAKIN MENZİL

Yeni Megane'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri menzili olacak. Renault'nun geliştirdiği yeni altyapı, hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı versiyonlara imkan tanıyacak. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulması beklenen tamamen elektrikli Megane'ın yaklaşık 748 kilometre menzile ulaşabileceği belirtiliyor.

Menzil uzatıcı (REx) teknolojisine sahip versiyonda ise bu rakam çok daha yüksek. İçten yanmalı motorun yalnızca elektrik üretmek için jeneratör görevi üstleneceği sistemde toplam menzilin 1.400 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu da Renault'nun uzun yol kullanımında elektrikli otomobillerin en önemli sorunlarından biri olan menzil kaygısını azaltmaya odaklandığını gösteriyor.

4
Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

BATARYA TEKNOLOJİSİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Renault, yeni Megane'da batarya yerleşimini de değiştirmeye hazırlanıyor. Modelde, batarya hücrelerinin doğrudan araç gövdesine entegre edildiği ve taban yapısının bir parçası haline geldiği hücreden gövdeye (cell-to-body) teknolojisinin kullanılması planlanıyor.

Renault Teknoloji Başkanı Philippe Brunet, yeni modelde kapasitesi 90 kWh'nin altında olan LFP (lityum demir fosfat) bataryanın tercih edileceğini açıkladı. Şirketin bir diğer hedefi ise aracın toplam ağırlığını 2 tonun altında tutmak. Böylece hem enerji tüketiminin azaltılması hem de daha verimli bir sürüş elde edilmesi amaçlanıyor.

5
Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

OTONOM SÜRÜŞ İÇİN YENİ ALTYAPI HAZIRLANIYOR

Yeni Megane yalnızca menziliyle değil, sürüş teknolojileriyle de öne çıkacak. Renault'nun geliştirdiği RG EV Medium 2.0 platformu, gelecekte daha gelişmiş otonom sürüş sistemlerinin kullanılmasına imkan verecek şekilde tasarlanıyor.

Renault Teknoloji Başkanı Philippe Brunet, markanın premium otomobil üreticisi olmadığını ve teknolojik yeniliklerde fiyat ile müşteri beklentileri arasında denge kurmak zorunda olduklarını belirtiyor. Brunet'ye göre Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine geçişte, direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı elektronik sistemlerle değiştiren kablo kumandalı direksiyon (steer-by-wire) teknolojisi önemli bir gereklilik olacak. Çinli otomobil üreticilerinin 2028 gibi erken bir tarihte Avrupa'nın ana akım otomobil pazarında eller serbest sürüşe imkan tanıyan Seviye 2++ sistemlerini sunmaya hazırlanması da rekabeti artırıyor. Buna karşın yeni Megane'ın hangi otonom sürüş özellikleriyle satışa çıkacağı henüz kesinleşmiş değil.

6
Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

İÇ MEKANDA DEV EKRAN DÖNEMİ

Yeni Megane'ın kabin tasarımına ilişkin resmi detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak otomobilin iç mekanında Renault E-Space konseptinden esinlenilmesi bekleniyor.

Öne çıkan yeniliklerden biri, ön konsol boyunca uzanan geniş ekran olacak. Sürücünün göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla ön cama yakın konumlandırılması planlanan bu ekranın yanında ikinci bir dokunmatik kontrol paneli de bulunabilecek. Gelişmiş sesli komut sisteminin de yeni nesil Megane'ın teknolojik donanımları arasında yer alması öngörülüyor.

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Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

YENİ RENAULT MEGANE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Megane ismi, Renault için uzun bir geçmişe sahip. İlk kez 1995 yılında Renault 19'un yerini alarak otomobil dünyasına giren model, 2021'de tanıtılan elektrikli Megane E-Tech ile yeni bir döneme geçmişti. Şimdi ise markanın hedefinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek, menzili ve teknolojisiyle rekabet gücü artırılmış bir Megane bulunuyor. Tesla Model Y'ye rakip olarak geliştirilen yeni nesil Renault Megane'ın 2028 yılında yollara çıkması hedefleniyor.

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