Renault'dan Tesla Model Y'ye 750 kilometrelik rakip!

TEK ŞARJLA 750 KİLOMETREYE YAKIN MENZİL

Yeni Megane'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri menzili olacak. Renault'nun geliştirdiği yeni altyapı, hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı versiyonlara imkan tanıyacak. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulması beklenen tamamen elektrikli Megane'ın yaklaşık 748 kilometre menzile ulaşabileceği belirtiliyor.

Menzil uzatıcı (REx) teknolojisine sahip versiyonda ise bu rakam çok daha yüksek. İçten yanmalı motorun yalnızca elektrik üretmek için jeneratör görevi üstleneceği sistemde toplam menzilin 1.400 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu da Renault'nun uzun yol kullanımında elektrikli otomobillerin en önemli sorunlarından biri olan menzil kaygısını azaltmaya odaklandığını gösteriyor.