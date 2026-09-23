Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Skoda Eylül 2026 fiyat listesi araç almayı planlayanların gündeminden düşmüyor. Özellikle son dönemlerde piyasaya sürdüğü elektrikli modelleri ile adından söz ettiren Çek otomotiv devi, Eylül ayı başı itibariyle de yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Böylelikle markanın en çok tercih edilen modellerinden olan Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia’nın güncel fiyat listesi de belli oldu.
Skoda’nın Eylül ayı fiyat listesinin yayınlanmasıyla gözler en ucuz ve en pahalı modellere çevrildi. Markanın paylaştığı yeni listeye göre de markanın en uygun fiyatlı modeli 2.009.900 TL satış etiketiyle Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG oldu. Listenin en yüksek fiyatlı aracı ise 7.239.900 TL'lik değeriyle Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 olarak öne çıktı. İşte Skoda'nın tüm modellerine ait Eylül 2026 fiyat listesinin detayları…
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.009.900 TL
Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 TL
Skoda Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.054.900 TL
Skoda Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.304.900 TL
Skoda Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.559.900 TL
Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.779.900 TL
Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.779.900 TL
Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.159.900 TL
Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL
Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.669.900 TL
Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.559.900 TL
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.769.900 TL
Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 TL
Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL
Skoda Superb Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL
Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.194.900 TL
Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 7.239.900 TL
Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.149.900 TL
Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.569.900 TL
Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.879.900 TL
Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.639.900 TL
Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.739.900 TL
Yeni Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.749.900 TL
Yeni Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 TL
Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS 3.314.900 TL
Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 190 PS 4.099.900 TL
Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.499.900 TL
Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS 3.999.900 TL