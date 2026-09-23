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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:05
1
Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

Skoda Eylül 2026 fiyat listesi araç almayı planlayanların gündeminden düşmüyor. Özellikle son dönemlerde piyasaya sürdüğü elektrikli modelleri ile adından söz ettiren Çek otomotiv devi, Eylül ayı başı itibariyle de yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Böylelikle markanın en çok tercih edilen modellerinden olan Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia’nın güncel fiyat listesi de belli oldu.

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

Skoda’nın Eylül ayı fiyat listesinin yayınlanmasıyla gözler en ucuz ve en pahalı modellere çevrildi. Markanın paylaştığı yeni listeye göre de markanın en uygun fiyatlı modeli 2.009.900 TL satış etiketiyle Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG oldu. Listenin en yüksek fiyatlı aracı ise 7.239.900 TL'lik değeriyle Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 olarak öne çıktı. İşte Skoda'nın tüm modellerine ait Eylül 2026 fiyat listesinin detayları…

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA FABİA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.009.900 TL

Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 TL

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA SCALA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.054.900 TL

Skoda Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.304.900 TL

Skoda Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.559.900 TL

Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.779.900 TL

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA OCTAVİA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.779.900 TL

Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.159.900 TL

Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL

Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL

Skoda Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.669.900 TL

Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.559.900 TL

Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.769.900 TL

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA SUPERB EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 TL

Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL

Skoda Superb Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL

Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.194.900 TL

Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 7.239.900 TL

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA KAMİQ EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.149.900 TL

Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.569.900 TL

Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.879.900 TL

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA KAROQ EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.639.900 TL

Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.739.900 TL

9
Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA KODİAQ EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.749.900 TL

Yeni Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 TL

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Skoda Eylül 2026 fiyat listesinde dikkat çeken rakamlar: İşte Skoda Octavia, Kamiq, Scala, Karoq, Fabia güncel fiyat listesi

SKODA ELROQ, ENYAQ COUPE VE ENYAQ EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS 3.314.900 TL

Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 190 PS 4.099.900 TL

Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.499.900 TL

Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS 3.999.900 TL

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