Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

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İstanbul
Toyota Kasım 2026 fiyat listesi büyük sürprizlerle geldi. Japon otomotiv devi tüm modellerinde dev indirimlere imza attı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip marka, bazı modellerde 600 bin TL’ye yakın indirim uyguladı. İşte merakla beklenen Toyota Kasım ayı fiyat listesinin ayrıntıları…
Otomobil alacakların heyecanla beklediği kampanyalı Toyota Kasım ayı fiyat listesi sonunda kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük indirimlerin yer alığı fiyat listesinde en uygun fiyatlı model 1.216.000 TL başlangıç fiyatıyla Proace City Cargo oldu. Binek otomobiller tarafında ise en uygun model 1.965.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla Toyota Corolla (Vision Plus) olarak öne çıktı. Öte yandan markanın en yüksek donanım ve güce sahip zirvedeki arazi aracı Land Cruiser Prado (Mild Hybrid Power) ise 15.000.000 TL'lik fiyatıyla listenin en üst sırasında yer aldı. İşte detaylar…
Başlangıç Fiyatı: 2.100.000 TL
Yaris Flame Hybrid 2.100.000
Yaris Passion X-Pack Hybrid 2.575.000
Başlangıç Fiyatı:2.545.000 TL
Yeni Yaris Cross Hybrid Flame 2.545.000
Yeni Yaris Cross Hybrid Flame X-Pack 2.858.000
Yeni Yaris Cross Hybrid Passion X-Pack 3.095.000
Başlangıç Fiyatı: 2.320.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid Flame 2.320.000
Corolla Hatchback Hybrid Passion 2.894.500
Başlangıç Fiyatı: 1.965.000 TL
Corolla Vision Plus:1.965.000
Corolla Dream Multidrive S 2.150.000
Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000
Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000
Corolla Passion X-Pack 2.630.000
Corolla Hybrid Dream X-Pack e-CVT 2.540.000
Corolla Flame X-Pack Hybrid e-CVT 2.775.000
Corolla Dream Hybrid e-CVT 2.968.000
Başlangıç Fiyatı: 2.899.000 TL
Corolla Cross Hybrid Flame 2.899.00
Corolla Cross Hybrid Passion 2.990.000
Corolla Cross Hybrid Passion X-Pack 3.676.000
Başlangıç Fiyatı:2.290.000 TL
Toyota C-HR Hybrid Flame 2.290.000
Toyota C-HR Hybrid Passion 2.873.000
Toyota C-HR Hybrid Passion X-Sport 3.132.000
Toyota C-HR GR SPORT 3.307
Başlangıç Fiyatı:15.000.000 TL
Land Cruiser Prado Mild Hybrid Power 15.000.000 TL
Başlangıç Fiyatı: 4.109.000 TL
HILUX Mild Hybrid Power 4X4 Adventure A/T 4.109.000
HILUX Mild Hybrid Power 4X4 Hi-Cruiser A/T 4.390.000
HILUX Mild Hybrid Power 4X4 Invincible A/T 4.729.000
Başlangıç Fiyatı: 1.663.000 TL
Proace City Dream 1.678.500
Proace City Flame X-Pack 1.855.000
Proace City Passion X-Pack 1.900.000
Başlangıç Fiyatı: 1.216.000
Proace City Cargo Vision 1.229.000
Proace City Cargo Dream 1.283.600