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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:07
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1
Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

Toyota Kasım 2026 fiyat listesi büyük sürprizlerle geldi. Japon otomotiv devi tüm modellerinde dev indirimlere imza attı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip marka, bazı modellerde 600 bin TL’ye yakın indirim uyguladı. İşte merakla beklenen Toyota Kasım ayı fiyat listesinin ayrıntıları…

2
Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

Otomobil alacakların heyecanla beklediği kampanyalı Toyota Kasım ayı fiyat listesi sonunda kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük indirimlerin yer alığı fiyat listesinde en uygun fiyatlı model 1.216.000 TL başlangıç fiyatıyla Proace City Cargo oldu. Binek otomobiller tarafında ise en uygun model 1.965.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla Toyota Corolla (Vision Plus) olarak öne çıktı. Öte yandan markanın en yüksek donanım ve güce sahip zirvedeki arazi aracı Land Cruiser Prado (Mild Hybrid Power) ise 15.000.000 TL'lik fiyatıyla listenin en üst sırasında yer aldı. İşte detaylar…

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

YARIS HYBRID EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı: 2.100.000 TL

Yaris Flame Hybrid 2.100.000

Yaris Passion X-Pack Hybrid 2.575.000

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

YENİ YARİS CROSS EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı:2.545.000 TL

Yeni Yaris Cross Hybrid Flame 2.545.000

Yeni Yaris Cross Hybrid Flame X-Pack 2.858.000

Yeni Yaris Cross Hybrid Passion X-Pack 3.095.000

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

COROLLA HATCHBACK HYBRID EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı: 2.320.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid Flame 2.320.000

Corolla Hatchback Hybrid Passion 2.894.500

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

COROLLA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı: 1.965.000 TL

Corolla Vision Plus:1.965.000

Corolla Dream Multidrive S 2.150.000

Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000

Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000

Corolla Passion X-Pack 2.630.000

Corolla Hybrid Dream X-Pack e-CVT 2.540.000

Corolla Flame X-Pack Hybrid e-CVT 2.775.000

Corolla Dream Hybrid e-CVT 2.968.000

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

COROLLA CROSS HYBRID EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı: 2.899.000 TL

Corolla Cross Hybrid Flame 2.899.00

Corolla Cross Hybrid Passion 2.990.000

Corolla Cross Hybrid Passion X-Pack 3.676.000

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

TOYOTA C-HR HYBRID EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı:2.290.000 TL

Toyota C-HR Hybrid Flame 2.290.000

Toyota C-HR Hybrid Passion 2.873.000

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Sport 3.132.000

Toyota C-HR GR SPORT 3.307

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

LAND CRUSIER PRADO EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı:15.000.000 TL

Land Cruiser Prado Mild Hybrid Power 15.000.000 TL

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

HILUX EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı: 4.109.000 TL

HILUX Mild Hybrid Power 4X4 Adventure A/T 4.109.000

HILUX Mild Hybrid Power 4X4 Hi-Cruiser A/T 4.390.000

HILUX Mild Hybrid Power 4X4 Invincible A/T 4.729.000

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

PROACE CITY EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı: 1.663.000 TL

Proace City Dream 1.678.500

Proace City Flame X-Pack 1.855.000

Proace City Passion X-Pack 1.900.000

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Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

PROACE CITY CARGO EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Başlangıç Fiyatı: 1.216.000

Proace City Cargo Vision 1.229.000

Proace City Cargo Dream 1.283.600

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