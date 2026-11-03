Toyota Kasım 2026 fiyat listesinde büyük sürpriz: Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Land Cruiser Prado ve tüm modellerde büyük indirim yaptı

Otomobil alacakların heyecanla beklediği kampanyalı Toyota Kasım ayı fiyat listesi sonunda kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük indirimlerin yer alığı fiyat listesinde en uygun fiyatlı model 1.216.000 TL başlangıç fiyatıyla Proace City Cargo oldu. Binek otomobiller tarafında ise en uygun model 1.965.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla Toyota Corolla (Vision Plus) olarak öne çıktı. Öte yandan markanın en yüksek donanım ve güce sahip zirvedeki arazi aracı Land Cruiser Prado (Mild Hybrid Power) ise 15.000.000 TL'lik fiyatıyla listenin en üst sırasında yer aldı. İşte detaylar…