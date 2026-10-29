Toyota'dan ezber bozan hamle! Benzinli motorlarını rakiplerine satacak

HEDEF YILDA 1,5 MİLYAR EURO GELİR

Automotive News'in haberine göre Toyota, diğer otomobil üreticilerine gerçekleştireceği motor ve hibrit sistem satışlarından 2032 yılına kadar yıllık yaklaşık 1,5 milyar euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Şirketin bu yılki sipariş hedefi ise 500 milyon euro. Yeni nesil benzinli motorların ve hibrit güç aktarma sistemlerinin ilk teslimatlarının 2027 gibi erken bir tarihte başlaması bekleniyor.

Bu hamleyle Toyota, hem geliştirme maliyetlerini daha geniş bir üretim hacmine yaymayı hem de otomotiv sektöründe motor ve hibrit teknoloji tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.