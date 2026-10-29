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Toyota'dan ezber bozan hamle! Benzinli motorlarını rakiplerine satacak

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:53
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Toyota'dan ezber bozan hamle! Benzinli motorlarını rakiplerine satacak

Elektrikli otomobillere geçiş hız kazanırken Toyota, içten yanmalı motorlardan vazgeçmeye niyetli değil. Japon üretici, geliştirdiği yeni nesil benzinli motorları yalnızca kendi araçlarında kullanmakla yetinmeyecek. Şirket, bu teknolojiyi rakip otomobil markalarına da sunarak yeni bir gelir kapısı açmaya hazırlanıyor. Otomotiv üreticilerinin büyük bölümü, artan geliştirme maliyetleri ve Euro 7 gibi emisyon düzenlemeleri nedeniyle mevcut motorlarını güncelleme yoluna gidiyor. Toyota ise farklı bir strateji izleyerek sıfırdan geliştirdiği motor ailesini diğer üreticilerin kullanımına açmayı planlıyor.

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Toyota'dan ezber bozan hamle! Benzinli motorlarını rakiplerine satacak

HEDEF YILDA 1,5 MİLYAR EURO GELİR

Automotive News'in haberine göre Toyota, diğer otomobil üreticilerine gerçekleştireceği motor ve hibrit sistem satışlarından 2032 yılına kadar yıllık yaklaşık 1,5 milyar euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Şirketin bu yılki sipariş hedefi ise 500 milyon euro. Yeni nesil benzinli motorların ve hibrit güç aktarma sistemlerinin ilk teslimatlarının 2027 gibi erken bir tarihte başlaması bekleniyor.

Bu hamleyle Toyota, hem geliştirme maliyetlerini daha geniş bir üretim hacmine yaymayı hem de otomotiv sektöründe motor ve hibrit teknoloji tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Toyota'dan ezber bozan hamle! Benzinli motorlarını rakiplerine satacak

TOYOTA'NIN MOTORLARINI HANGİ MARKALAR KULLANACAK?

Toyota, yeni motorlarını satın alabilecek otomobil üreticilerinin isimlerini henüz açıklamadı. Ancak Japon şirketin mevcut ortaklıkları, potansiyel müşteriler konusunda önemli ipuçları veriyor. Daihatsu'nun tamamına sahip olan Toyota, Subaru'nun oy haklarının yüzde 21,5'ini elinde bulunduruyor. Mazda'daki hissesi ise yüzde 5,1 seviyesinde.

Bu ortaklıkların oluşturduğu üretim ağı, yılda yaklaşık 16 milyon araca ulaşıyor. Söz konusu araçların yarısından fazlasını Toyota, Lexus ve Daihatsu modelleri oluşturuyor. Üstelik Toyota'nın başka markalara motor ve hibrit teknolojisi sağlaması ilk kez yaşanacak bir gelişme değil.

Mazda CX-50'de Toyota'nın hibrit teknolojisi kullanılırken Avrupa'da satılan Mazda2 Hybrid de Toyota altyapısını taşıyor. Subaru'nun yeni hibrit sisteminde Japon üreticinin elektrikli bileşenleri yer alıyor. Suzuki ise çeşitli modellerinde Toyota motorlarından yararlanıyor. Dolayısıyla mevcut iş birlikleri, yeni motor ailesinin farklı markalara ulaşmasını kolaylaştırabilir.

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Toyota'dan ezber bozan hamle! Benzinli motorlarını rakiplerine satacak

ÜÇ FARKLI BENZİNLİ MOTOR GELİŞTİRİLDİ

Toyota'nın 2024 yılında ilk kez tanıttığı yeni motor ailesinde üç farklı dört silindirli seçenek bulunuyor. Bunlar 1,5 litrelik atmosferik, 1,5 litrelik turbo ve 2,0 litrelik turbo motorlardan oluşuyor.

Şirket, yeni nesil motorların mevcut seçeneklere göre daha küçük, hafif ve verimli olacağını belirtiyor. Özellikle 1,5 litrelik turbo motor dikkat çekiyor. Toyota, bu motorun geleneksel 2,5 litrelik atmosferik bir motorla aynı güç seviyesine ulaşmasını hedefliyor.

Daha güçlü olan 2,0 litrelik turbo motorun ise mevcut 2,4 litrelik turbo üniteden daha yüksek performans sunarken daha az yakıt tüketmesi amaçlanıyor. Yani Toyota, motor hacmini küçültürken güç kaybını önlemeye ve yakıt verimliliğini artırmaya odaklanıyor.

Yeni motorların kompakt yapısı da önemli bir avantaj sağlayacak. Daha az yer kaplayan bu üniteler, farklı otomobil platformlarına daha kolay uyarlanabilecek. Böylece üreticiler, aynı platform üzerinde farklı motor ve güç aktarma seçenekleri sunabilecek.

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Toyota'dan ezber bozan hamle! Benzinli motorlarını rakiplerine satacak

BENZİNLİ MOTORLAR HİBRİT TEKNOLOJİSİYLE BİRLEŞECEK

Toyota'nın yeni motorları yalnızca geleneksel benzinli otomobiller için geliştirilmiyor. Şirket, bu üniteleri elektrikli güç aktarma sistemleriyle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlıyor. Küçük hacimli motorların hibrit sistemlerle kullanılması planlanırken 2,0 litrelik turbo motor hem tek başına hem de elektrik desteğiyle görev yapabilecek.

Toyota böylece tamamen elektrikli araçlara geçişin yanında benzinli motorları daha verimli hale getirme stratejisini de sürdürüyor. Japon üreticiye göre içten yanmalı motorlar, özellikle hibrit teknolojisiyle birleştirildiğinde önümüzdeki yıllarda da otomotiv pazarında önemli bir yere sahip olacak.

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