Trump amacına ulaştı mı? Japon otomotiv devi ABD'ye taşınıyor

ABD'nin getirdiği ek vergiler her sektörde farklı yankılanıyor. Kimi sektörler fırsat olabilir derken kimilerinde endişe hakim. Bazı sektörlerde ise yön arayışı başladı. Japon otomotiv devi Nissan üretimini ABD'ye kaydırma kararı aldı. Rogue modeli için ABD’de yatırım kararı alındı.

Üstelik üretimin bir kısmına yaz başında başlamak istiyor. Japonların amiral gemisi bunu yeni vergilerin etkisini sınırlamak olarak yorumladı. Yüzde 25’lik vergi Fukuoka'da üretilen araçların ihracat maliyetini artırıyor.

BAŞKA MARKALARDAN DA ADIM BEKLENİYOR

Firma ABD'de 920 bin araç satmıştı. Haberi Trump amacına ulaştı; Japonya'dan ilk transfer şeklinde yorumlayanlar da var. Kararın yerel ekonomiye, özellikle de parça tedarikçilerine olumsuz etki yapmasından endişe ediliyor. Üstelik bu taşınmanın Nissan'la sınırlı kalmayacağı düşünülüyor. Başka otomobil üreticilerinden de aynı adım bekleniyor.

MUSK’TAN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Yeni yol haritaları tartışırken ABD'li iş insanı Elon Musk'tan ise ilginç bir çıkış geldi. Musk Avrupa ile sıfır gümrük vergisi ve serbest ticaret bölgesi istiyor. Katıldığı etkinlikte konuşan Musk "Bu, geleceğe dair umudum. Başkana (Trump'a) verdiğim tavsiyeydi." diye konuştu.