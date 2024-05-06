Türkiye'de 7 Temmuz sonrası otomobillerde zorunlu olacak!

06 May 2024 06:06 - Güncelleme : 06 May 2024 06:08

Temmuz ayından itibaren trafik kazalarında can kayıplarını ve yaralanmalarını en aza indirip hayat kurtarması beklenen Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ‘Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) Türkiye'de de yürürlüğe giriyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci, "Temmuz 2024’ten itibaren Avrupa’da trafik kazalarında can kayıplarını ve yaralanmaları azaltmak için tüm otomobil ve ticari araçlarda zorunlu hale gelecek ‘Genel Güvenlik Yönetmeliği’ (GSR) 7 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de de geçerli olacak.” diyerek yeni gereklilikleri duyurdu.

Yeni özellikler şöyle:

-Acil durum frenleme asistanı

-Sürücü yorgunluk algılama sistemi

-Alkol kilidi hazırlığı

-Kaza veri kaydedicisi

-Ani frende otomatik yanan flaşörler

-Önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam

-Akıllı hız yardımı. Trafik işareti algılama sistemi burada devreye giriyor. Yolun hız limitine göre geri bildirim veren bir hız sabitleme sistemi -Şerit takip asistanı. Sadece uyarı değil direksiyon müdahalesi isteniyor.



-Geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü

-Otobüsler ve kamyonlarda ise olası kör noktaları daha iyi belirlemeye yönelik teknolojiler, yayalar veya bisikletlilerle çarpışmaları önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemleri.

7 Temmuz itibarıyla bu ekipmanlara sahip olmayan otomobillerin tescillenip satılamayacağı ifade edildi. Sıfır otomobil fiyatlarının 2024'ün ikinci yarısında bu sebeple yükselmesi de beklentiler arasında.