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İstanbul
Volkswagen, GTI markasının 50. yıl dönümünde otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak yeni bir modele imza attı. Alman üretici, tamamen elektrikli ID. Polo GTI'ın çok daha güçlü versiyonu olan ID. Polo GTI Clubsport konseptini görücüye çıkardı. 362 beygirlik elektrik motoruyla dikkat çeken otomobil, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4,7 saniyede ulaşabiliyor. İki kapılı gövdesi, genişletilmiş çamurlukları ve devasa arka kanadıyla standart Polo'dan ayrılan konsept, günlük kullanımdan çok pist performansına odaklanıyor. Volkswagen'in yeni modeli, elektrikli GTI ailesinin ilerleyen dönemde ne kadar iddialı hale gelebileceğini de ortaya koyuyor.
Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport, standart ID. Polo GTI ile aynı MEB+ platformunu paylaşıyor. Ancak kaputun altında çok daha güçlü bir elektrik motoru bulunuyor. Volkswagen'in büyük elektrikli otomobillerinde kullandığı APP550 motorunun ön aksa yerleştirilen versiyonu, 270 kW (362 beygir) güç üretiyor. Standart ID. Polo GTI ise 166 kW (233 beygir) güç ve 290 Nm tork sunuyor.
Aradaki güç farkı performansa da doğrudan yansıyor. ID. Polo GTI Clubsport, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlarken maksimum 240 km/s hıza ulaşabiliyor. Elektronik kontrollü VAQ ön diferansiyel kilidi ise yüksek gücün ön tekerleklere daha dengeli aktarılmasını sağlıyor.
Güçlü motorun yanında yol tutuş ve fren performansı da elden geçirilmiş. Pist kullanımına uygun hale getirilen adaptif DCC süspansiyon sistemi yeniden ayarlanırken otomobilde seramik frenlere yer verilmiş. Batarya tarafında ise standart modelden farklı bir kapasiteye geçilmemiş. Clubsport konsepti, ID. Polo GTI ile aynı 52 kWh kapasiteli NMC bataryayı kullanıyor.
Volkswagen'in yeni konsepti, tasarımıyla da standart ID. Polo GTI'dan belirgin biçimde ayrılıyor. Dört kapılı standart modelin aksine iki kapılı olarak geliştirilen Clubsport, 100 mm daha uzun ve 30 mm daha alçak bir gövdeye sahip. Çamurlukların her iki tarafta 50 mm genişletilmesi ise otomobile çok daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. Ön bölümde büyük bir motorsporları splitter'ı bulunurken arka tarafta yeni difüzör ve genişletilmiş gövde detayları öne çıkıyor.
Asıl dikkat çeken parça ise karbon fiberden üretilen devasa arka kanat. Bu tasarım, otomobilin pist odaklı karakterini daha da belirgin hale getiriyor.
Clubsport'un kabininde de alışılmış Polo tasarımından farklı bir yaklaşım benimsenmiş. İki kişilik minimalist iç mekanda geleneksel multimedya sistemine yer verilmemiş. Bunun yerine sürüş modlarını değiştirmek için kullanılan merkezi bir ekran bulunuyor. Gösterge paneli ve kapı kaplamalarında koyu renkli ArtVelours mikrofiber malzeme tercih edilirken kırmızı dikişler GTI kimliğini tamamlıyor.
Volkswagen, ID. Polo GTI Clubsport'un seri üretime geçip geçmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şimdilik konsept olarak tanıtılan otomobil, 27 Kasım'da başlayacak Essen Motor Show'da sergilenecek.
Öte yandan Volkswagen'in elektrikli GTI ailesini genişletme planları devam ediyor. Standart ID. Polo GTI için ön siparişler 39.995 euro başlangıç fiyatıyla açılmış durumda. Şirket ayrıca 2027'nin başlarında, markanın arkadan itişli ilk elektrikli GTI modeli olacak ID.3 GTI için de sipariş almaya başlamayı planlıyor.