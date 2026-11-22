362 BEYGİR GÜÇ, 4,7 SANİYELİK HIZLANMA

Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport, standart ID. Polo GTI ile aynı MEB+ platformunu paylaşıyor. Ancak kaputun altında çok daha güçlü bir elektrik motoru bulunuyor. Volkswagen'in büyük elektrikli otomobillerinde kullandığı APP550 motorunun ön aksa yerleştirilen versiyonu, 270 kW (362 beygir) güç üretiyor. Standart ID. Polo GTI ise 166 kW (233 beygir) güç ve 290 Nm tork sunuyor.

Aradaki güç farkı performansa da doğrudan yansıyor. ID. Polo GTI Clubsport, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlarken maksimum 240 km/s hıza ulaşabiliyor. Elektronik kontrollü VAQ ön diferansiyel kilidi ise yüksek gücün ön tekerleklere daha dengeli aktarılmasını sağlıyor.