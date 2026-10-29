Yeni motor tanıtıldı: Yakıt tüketimini yüzde 15'ten fazla düşürecek

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İstanbul
Otomotiv dünyasında elektrikli araçlara geçiş hız kazanırken Toyota, hibrit teknolojisindeki iddiasını güçlendirecek yeni bir adım attı. Şirket, gelecekteki modellerinde kullanacağı yeni nesil hibrit güç aktarma sistemini baştan tasarladı.
Yeni teknolojinin merkezinde atmosferik ve turbo beslemeli seçeneklerle sunulacak 1,5 litrelik dört silindirli motor ailesi bulunuyor. Toyota'nın hedefi ise oldukça dikkat çekici: Mevcut sistemlere göre yüzde 15'ten fazla yakıt tasarrufu sağlamak. Üstelik yeni motorlar yalnızca daha az yakıt tüketmekle kalmayacak. Daha küçük ve hafif yapıları sayesinde araç tasarımında da üreticilere önemli avantajlar sunacak.
Toyota, yeni sisteminde alışılmış yöntemin dışına çıkıyor. Şirket, mevcut içten yanmalı motorlarını elektrikli sistemlere uyarlamak yerine motoru, elektrikli sürüş bileşenlerini ve güç elektroniğini birlikte geliştiriyor. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan 1,5 litrelik dört silindirli motor, hem atmosferik hem de turbo beslemeli seçeneklere sahip olacak.
Atmosferik versiyonun, Toyota'nın mevcut 1,8 litrelik motoru ile 1,5 litrelik üç silindirli motorunun hibrit sistemlerde sunduğu performans aralığını karşılaması hedefleniyor. Yeni nesil motorlar, önceki seçeneklere kıyasla daha kompakt ve verimli bir yapıda geliştiriliyor.
Yeni teknolojinin en dikkat çekici tarafı ise yakıt ekonomisi. Toyota, geliştirdiği hibrit sistemle mevcut çözümlere kıyasla yüzde 15'ten fazla tasarruf sağlamayı planlıyor. Bu hedefe ulaşmak için yalnızca motorun verimliliği artırılmıyor. Sistemin bütün parçaları elden geçiriliyor.
Mekanik sürtünmenin azaltılması, motor sıcaklığının daha iyi yönetilmesi ve elektriksel kayıpların düşürülmesi üzerinde çalışılıyor. Araçların aerodinamik sürüklemesinin azaltılması da yakıt tasarrufuna katkı sağlayacak. Ayrıca daha hafif ve küçük elektrik motorları, güç kontrol üniteleri ve invertörler kullanılacak. Böylece enerji kayıpları azaltılırken sistemin daha az yer kaplaması sağlanacak.
Toyota'nın yeni motor hamlesi yalnızca yakıt tüketimiyle sınırlı değil. Şirket, üretim stratejisinde de önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni mimari sayesinde tamamen elektrikli (BEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve geleneksel hibrit modellerin aynı temel platform üzerinde geliştirilmesi planlanıyor.
Bu sayede Toyota, farklı motor seçeneklerine sahip otomobiller üretmek için tamamen ayrı araç mimarileri geliştirmek zorunda kalmayacak. Ortak platform kullanımının hem geliştirme hem de üretim maliyetlerini düşürmesi bekleniyor. Şirket, yatırımlarını daha yüksek üretim hacimlerine yayarak maliyet avantajı elde etmeyi amaçlıyor.
Yeni hibrit sistemin otomobillerin dış görünümünü de etkilemesi bekleniyor. Daha küçük ve alçak profilli motorlar sayesinde araçların kaput yüksekliği azaltılabilecek. Bu da Toyota tasarımcılarına daha dinamik ve aerodinamik gövdeler geliştirme imkânı sunacak. Üstelik elektrikli ve hibrit versiyonların aynı platformu paylaşması, iç mekân genişliğinden veya kullanım özelliklerinden önemli ölçüde ödün verilmesini gerektirmeyecek.