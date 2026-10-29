Yeni motor tanıtıldı: Yakıt tüketimini yüzde 15'ten fazla düşürecek

TOYOTA HİBRİT MOTORLARINI BAŞTAN TASARLIYOR

Toyota, yeni sisteminde alışılmış yöntemin dışına çıkıyor. Şirket, mevcut içten yanmalı motorlarını elektrikli sistemlere uyarlamak yerine motoru, elektrikli sürüş bileşenlerini ve güç elektroniğini birlikte geliştiriyor. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan 1,5 litrelik dört silindirli motor, hem atmosferik hem de turbo beslemeli seçeneklere sahip olacak.

Atmosferik versiyonun, Toyota'nın mevcut 1,8 litrelik motoru ile 1,5 litrelik üç silindirli motorunun hibrit sistemlerde sunduğu performans aralığını karşılaması hedefleniyor. Yeni nesil motorlar, önceki seçeneklere kıyasla daha kompakt ve verimli bir yapıda geliştiriliyor.