Bakan Tunç'tan 'Kürt sorunu' çıkışı: Ortadan kaldırdık

18 Ocak 2025 02:46 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 03:01

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kürt sorununu tarihe gömdüklerini ve tüm etnik grupların eşit bir şekilde Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için çalıştıklarını açıkladı. Bakan Tunç, PKK'yı da tarihe gömeceklerinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan’da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Adalet" başlıklı programda önemli açıklamalarda bulundu. Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Tunç, terörle mücadeleden yargı reformuna kadar birçok konuya değindi.

"PKK'YI TARİHE GÖMECEĞİZ"

Konuşmasında, Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununa dikkat çeken Tunç, "40 yıldır ülkemizin başına bela olan PKK​ terör örgütünü tarihe gömeceğiz. Terörsüz bir Türkiye inşa edeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz" dedi. Tunç, geçmişte "Kürt sorunu" olarak anılan meseleyi çözdüklerini belirterek "Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle ırkı ne olursa olsun biz hep beraber bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ve hiçbir ayrımcılık yok ülkemizde. Geçmişte 'Kürt sorunu' olarak bilinen sorunu da ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

"YENİ YARGI REFORMU YOLDA"

Adalet Bakanı, yargı sistemine ilişkin yeni reformların yolda olduğunu belirtti. "Hakim adaylığı sistemini kaldırarak, 3 yıllık hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Bu süreçte adaylar tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde yetişecek" diyen Tunç, hukuk fakültelerinin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, avukatlık stajına başlamak için getirilen hukuk meslekleri sınavının önemine dikkat çekti.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ocak Perşembe günü "Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi"ni açıklayacağını belirterek, belgenin ardından yeni yargı paketlerinin devreye alınacağını söyledi. İlk pakette ceza adalet sistemiyle ilgili düzenlemeler yer alırken, ikinci pakette hukuk ve idari yargıdaki sadeleştirmeler ele alınacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ADALETİN YÜZYILI OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Tunç, yargı reformlarıyla duruşmaların hızlandırılacağını, sadeleştirme yapılacağını ve toplumda huzuru bozan suçlarla ilgili cezaların yeniden düzenleneceğini ifade etti. "Türkiye Yüzyılı’nın, Adaletin Yüzyılı olması için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Tunç, yargı sisteminin demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde geliştirileceğini belirtti.