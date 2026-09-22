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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi sözleri Times Meydanı’nda dev ekranlarda: Çocukların öldürüldüğü dünyada kimse güvende değil

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:38
1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda yer aldı.

2
Times Meydanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajları, New York'un sembollerinden Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda gösterildi.

3
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York’ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna aktarıldı.

4
COP31

Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları ile Türkiye’nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu New Yorklularla paylaşıldı.

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi sözleri Times Meydanı’nda dev ekranlarda: Çocukların öldürüldüğü dünyada kimse güvende değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.

7
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi sözleri Times Meydanı’nda dev ekranlarda: Çocukların öldürüldüğü dünyada kimse güvende değil

Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

8
İstanbul

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.

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