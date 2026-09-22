Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi sözleri Times Meydanı’nda dev ekranlarda: Çocukların öldürüldüğü dünyada kimse güvende değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.