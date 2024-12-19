DEM Parti belediye başkanını ihraç etti: Parti karşıtı zihniyetler!

19 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 21:15

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek'i partiden ihraç etti. DEM Parti Demokratik Yönetimler Kurulu tarafından ihraçla ilgili açıklama yapıldı.

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Şırnak’ın İdil​ ilçesi Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek, DEM Parti’den ihraç edildi. Açıklamada, Kayır ve Şimşek'in DEM Parti​'den ihraç edildiği resmi olarak duyuruldu.

“8 AYLIK SÜREÇTE GÖRÜLDÜ”

Kurul'un açıklamasında, Kayır ve Şimşek'in ihraç gerekçesine ilişkin "Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür" sözlerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Kayır ve Şimşek'e istifa çağrısı yapıldı. Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 seçimlerinde İdil halkı yüzde 71,27 oy oranıyla iradesini partimizden yana kararlı bir şekilde ortaya koymuştur. Seçimlerin ardından, DEM Parti ve kurumsal yapıları olarak, İdil’de 8 yıl boyunca yaratılan kayyım tahribatlarını ortadan kaldırmayı temel ilkemiz olarak belirledik. Ancak kayyımların yıllara yaydıkları tahribatların, bu dönem içerisinde bazı kişiler tarafından da devam ettirilmek istendiğini gördük. Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür.”