Hukukçu Selahattin Par: İmamoğlu'nun son 1-2 haftada popülaritesi azalıyor

İstanbul'daki yolsuzluk operasyonu ve PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısı, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunumuyla gerçekleşen Gündem Özel programında masaya yatırıldı. Konuklardan Hukukçu Av. Selahattin Par, “İmamoğlu'nun son 1-2 haftada etkisi, popülaritesi azalıyor. Bunu da canlı tutmak için sosyal medyaya yükleniyor” dedi…

TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında konuklar, Gülden Kalecik Demirtaş’ın moderatörlüğünde İBB’deki yolsuzluk operasyonu ve terör örgütü PKK’ya yapılan silah bırakma çağrısını değerlendirdi.

“ÖZEL’İN DİLİ SERT”

Programın konuklarından Avukat Mustafa Kemal Çiçek, süreç içerisinde sosyal medyanın kullanımının Ekrem İmamoğlu'nun takipçi sayısına olan etkisine dikkat çekti. Çiçek ayrıca, Özgür Özel'in kullandığı dilin sertliğini eleştirdi. Çiçek, “Sosyal medyasının kullanılmasının İmamoğlu’nun takipçi sayısına da yansıması oldu bu süreçte. Kanunda bu anlamda süreç itibarıyla boşluk olabilir. Özgür Özel’in üslubu çok sert.” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1911493034333679907

“KENT UZLAŞISININ AMACI HAKSIZ BİR REKABET ORTAMI OLUŞTURMAK”

Akademisyen Mazhar Bağlı ise, tek başına sosyal medya stratejisinin CHP için büyük bir hayal kırıklığı oluşturabileceği öngörüsünde bulundu. Bağlı, kent uzlaşısının amacının şiddeti sivil siyasete taşıyarak adaletsiz bir rekabet ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti. Akademisyen Mazhar Bağlı, “Reel politikalarla sosyal medya temasını birlikte yürüttüğünüz zaman karşılığı olur, tek başına yürütmek mümkün değil. Bu CHP'yi bir kez daha çok büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Kent uzlaşısının amacı şiddetin sivil siyasetin içine taşınıp, orantısız haksız bir rekabet ortamı oluşturmaktır. Kent uzlaşısını bugün ki çalışmalarla eşdeğer görmek doğru değil.” şeklinde konuştu.

“İMAMOĞLU’NUN POPÜLARİTESİ AZALIYOR”

Hukukçu Avukat Selahattin Par ise, Ekrem İmamoğlu'nun son bir iki haftadaki etkisinin ve popülaritesinin azaldığını savundu. Par, İmamoğlu'nun bu düşüşü engellemek amacıyla sosyal medyaya ağırlık verdiğini kaydetti. Hukukçu Av. Selahattin Par, "İmamoğlu'nun son 1-2 haftada etkisi, popülaritesi azalıyor. Bunu da canlı tutmak için sosyal medyaya yükleniyor." dedi.