İYİ Parti'de sular durulmuyor! Kurucu isimlerden Koray Aydın'dan istifa kararı

25 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:34

İYİ Parti'de bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti

İYİ Parti'de bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti

İYİ Parti’de CHP ile yerelde iş birliğine açık kapı!

İYİ Parti’de CHP ile yerelde iş birliğine açık kapı!

İYİ Parti’nin Meclis’teki Grup Başkanı Koray Aydın oldu!

İYİ Parti’nin Meclis’teki Grup Başkanı Koray Aydın oldu!

31 Mart yerel seçim hezimetinden sonra İYİ Parti'de istifa depremi hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak kritik bir ismin daha istifa kararı aldığı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; partinin kurucuları arasında yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın bu kararı perşembe günü sosyal medya hesabından duyuracak.

GEREKÇE ERDOĞAN - AKŞENER GÖRÜŞMESİ

İstifanın gerekçesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Beştepe’de gerçekleştirilen görüşme sonrası yaşanan süreç.

Söz konusu görüşmeye genel merkezin kayıtsız kalması ve tavır koymamasının Koray Aydın’ın bu kararı almasında etkili olduğu öğrenildi.

YENİ PARTİ KURMAYACAK

İstifa kararı aldığı öne sürülen Koray Aydın yeni bir parti kurmayacağı bağımsız bir şekilde hareket edeceği öğrenildi.