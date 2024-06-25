İYİ Parti'de sular durulmuyor! Kurucu isimlerden Koray Aydın'dan istifa kararı
Seçim yenilgisi ve ardından yapılan kongre sonrası İYİ Parti'de çatlaklar giderek büyüyor. İstifa depremlerine bir yenisi daha eklendi. Partinin kurucularından Koray Aydın'ın istifa kararı aldığı iddia edildi. Gerekçesi ise genel merkezin Akşener-Erdoğan görüşmesine tavır koymaması. İşte detaylar...
31 Mart yerel seçim hezimetinden sonra İYİ Parti'de istifa depremi hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak kritik bir ismin daha istifa kararı aldığı iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; partinin kurucuları arasında yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın bu kararı perşembe günü sosyal medya hesabından duyuracak.
GEREKÇE ERDOĞAN - AKŞENER GÖRÜŞMESİ
İstifanın gerekçesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Beştepe’de gerçekleştirilen görüşme sonrası yaşanan süreç.
Söz konusu görüşmeye genel merkezin kayıtsız kalması ve tavır koymamasının Koray Aydın’ın bu kararı almasında etkili olduğu öğrenildi.
YENİ PARTİ KURMAYACAK
İstifa kararı aldığı öne sürülen Koray Aydın yeni bir parti kurmayacağı bağımsız bir şekilde hareket edeceği öğrenildi.