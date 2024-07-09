Kurtulmuş'tan ABD'ye 'CAATSA' eleştirisi: Çifte standartlı bir yaptırım   

09 Temmuz 2024 07:36 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 08:12

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen buluşmada Kurtulmuş, gündemdeki konuları değerlendirirken Türkiye'nin savunma alanındaki ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine tepki gösterdi.

Dünyanın içinde bulunduğu dönemin önemli tehdit ve fırsatlar barındırdığının farkında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, tek kutuplu dünya düzeninin değiştiğini ve çok kutuplu yeni bir dünya sisteminin başladığını hatırlattı.

"PYD-YPG YAŞAMSAL BİR TEHDİTTİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin S-400 savunma sistemi alması ve CAATSA yaptırımlarıyla ilgili bir soru üzerine, ABD'nin bu konudaki tavrını çifte standart olarak eliştirdi. Irak ve özellikle Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye, terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmemiştir, gözetmeyecektir. Bütün dünya DEAŞ ile mücadelede sadece sözden ibaret bir reaksiyon gösterirken Türkiye, fiilen DEAŞ ile mücadele etmiş ve DEAŞ'ın yakın coğrafyamızda bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılmasını temin etmiştir" dedi.

Aynı şekilde PKK'nın kolu olan Suriye'deki uzantısı PYD-YPG bünyesindeki terör örgütlerinin varlığının Türkiye yaşamsal bir tehdit olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ne yazık ki ABD, stratejik ortaklığımıza rağmen, birçok alanda çok yakın işbirliğimize rağmen PYD'ye hem lojistik hem istihbari hem de siyasi destek vermeyi sürdürmektedir. İlişkilerimizi zehirleyen en önemli farklılığın bu olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kurtulmuş'un diğer açıklamalarından satır başları şöyle:

SATMAZLARSA TÜRKİYE KENDİ BAŞINA ÜRETECEK

-F-35'ten çıkarılmış olmamız fevkalade ciddi bir çifte standarttır. Başından beri kurucusu olduğumuz bir projeden makul hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Türkiye dışarıya çıkartılmıştır. Ümit ediyorum ki oraya ödediğimiz paralarımız da alınacaktır.

-F-16 meselesi olumlu bir gelişmedir. Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyaçlarının karşılanması olumlu bir gelişmedir. Ama eğer dostlarımız Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını göz ardı ederlerse artık Türkiye savunma ihtiyaçlarını kendi başına üretecektir.

-Türkiye'nin kendi savunma ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Bu çerçevede S-400 üzerinden Türkiye'yi eleştirenlerin şu soruya cevap vermeleri lazım. Müttefikleri olan Türkiye'ye niçin hava savunma sistemleri konusunda yeterince destek olmadılar?"

FETÖ'ÜN BIDEN'A MEKTUBUNA SERT TEPKİ

-CAATSA yaptırımları politik bir araç olarak Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Haksız ve çifte standartlı bir yaptırım olduğu kanaatindeyim. Eğer zaten bizim hava savunma sistemleri konusundaki ihtiyacımız karşılanmış olsaydı böyle bir noktaya gelinmeyeceği de çok nettir.

-Amerika'da kategorik olarak Türkiye düşmanı olan birtakım lobiler var. Bir de bunlara FETÖ'nün faaliyetlerini eklediğiniz zaman bizi de rahatsız eden ve en son 142 temsilciler meclisi üyesi ve senatörün, Biden'a imzalayarak gönderdiği mektup, gerçekten ikili ilişkileri zor bir safhaya sokmayı hedefleyen bir mektuptur.

-Bulunduğumuz her yerde Filistin meselesiyle ilgili birkaç temel konuyu ısrarla dile getiriyoruz. Bunlardan birisi acil insani yardımlardır. Bununla ilgili BM kararları olmasına rağmen maalesef İsrail hiçbir yardım konvoyunun içeriye girmesine izin vermedi.

-Netanyahu ve çetesinin esas hedefinin Gazze Şeridi'ni Filistinlilerden arındırmak, etnik bir temizlik yapmak ve nihayetinde orayı insansızlaştırmak olduğu için müzakerelerle zaman kazanıyorlar.