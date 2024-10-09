Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

09 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:57

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti​ Grup Toplantısı​'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

BOSNA HERSEK'TEKİ SEL FELAKETİ

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz AFAD'ımızı TİKA'mızı hemen harekete geçirdik. Bosnalı kardeşlerimizi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

6-8 EKİM OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜ

Dün 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümüydü. Bu menfur olaylarda 2 emniyet görevlimiz şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti. 761 insanımız da yaralandı. Bilhassa ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri, üzerinden 100 yıl geçse de unutamayız.

O dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar, bu olaylarla yüzleşme cesaretini hala gösteremedi. Bu olaylara sırf oy uğruna şaşı bakan CHP, bundan dolayı hala nedamet getiremedi. Demokratik siyasette şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Şiddeti bir hak arama yolu olarak görerek siyaset yapılmaz. Sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur.

Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur. Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem görmeyi istiyoruz. Daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminini daha fazla genişletmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz.

MUHALEFETE MECLİS'TEKİ KAPALI OTURUM TEPKİSİ

Meclis'teki Gazze oturumunun ardından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'İ eshefle karşıladık. Tüm bölgemiz bir ateş çemberinden geçiyor ancak sayın Özel ucuz polemik peşinde koşuyor. Sayın Özel'den daha olgun bir tavır beklerdik. Daha düne kadar PYD ile ilgili çok iyimser cümleler kuranlara bazı gerçekleri anlatamayacağımızın bilincindeyiz. Biz Türkiye'nin güvenliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

'İSRAİL'İN HEDEFİNİ BİLİYORUZ'

Bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına izin vermeyeceğiz. Vadedilmiş topraklar hezeyanının sonu hüsrandır. İsrail bir siyonist terör örgütüdür. Gazze kasabı siyonist Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlayanları tarih affetmeyecektir. Tarihin doğru tarafında olan ülkeler de oldu. Onlarla her zaman beraber olacağız. İnsanlık cephesinde yer alan tüm halkları yürekten tebrike diyorum. İsrail'in nihai hedefini biliyoruz. Güvenliğimizden asla taviz vermeyiz.

"İSRAİL, BİR SİYONİST TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

İsrail, bir siyonist terör örgütüdür. Gazze soykırımında fail İsrail'dir ama bu vahşet batılı devletlerin güçlü desteğiyle işlenmektedir. Al birini, vur diğerine, birbirilerinden farkları yok. Gazze kasabı siyonist Netanyahu'nun Amerikan Kongresine davet edilmesi, dakikalarca ayakta alkışlanması, bunun en bariz örneğidir. Tarih o kara tabloyu asla unutmayacaktır.

Tarihin doğru tarafından yer alan ülkeler de oldu; İspanya, Norveç, Slovenya başta olmak üzere insanlık cephesinde yer alan tüm halkları yürekten tebrik ediyorum. İsrail'in vahşi saldırılarında şehit düşen kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum.

Filistin halkının soykırım şebekesi karşısında Müslümanların izzetini de savunduğunu çok iyi biliyoruz. Hamas Filistin'in Kuva-yi Milliyesi'dir. Herkes için barış herkes için özür Filistin diyoruz. Tek başımıza kalsak dahi asil duruşumuzu asla bozmayacağız. Zalimler karşısında susmayacağız. Filistinli, Lübnanlı kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyor, her zaman yanlarında olacağımızı hatırlatmak istiyorum. İnsani yardımlarımızı daha da artıracağız.

"KRİMİNAL TİPLER SOKAKTA DOLAŞMAMALI"

AK Parti'yi kurduğumuz günden itibaren ülkemize ve milletimize hizmet mücadelesi veriyoruz. Biz her zaman kendi iç muhasebemizi cesaretle yapan bir kadroyuz. Son dönemde yaşanan kimi cinayetler üzülerek görüyoruz ki milletimizin kendini güvende hissetme konusunda tereddüte düşürüyor. Gereken tedbirleri almak en önemli vazifemizdir. Sınır güvenliğimiz konusunda gayet iyi bir seviyeye geldik. Toplumda güvenlik ve asayiş konusunda geçmişe kıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Onlarca krminal suç kaydı olanların ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Milletimizin sesine kulak vererek bu konuda önemli adımlar atmaya karar verdik. Ne gerekiyorsa yapacağız. Tıkanıklık varsa neşteri vuracağız.

İki adım atmayı planlıyoruz. Yargı erkini güçlendirmek amacıyla Adalet Bakanlığı'nda kurulan bir birim bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra savcıların ve hakimlerin dikkatine sunacaktır.

'CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK'

Artık iyice kontrolden çıkan bir riske dikkat çekmek istiyorum. Medya organlarımız sorunlu bir politika izlemeye başladı. Habercilik adına üzülerek söylüyorum mağdurlar tekrar mağdur ediliyor. Bunu kabul etmemiz söz konusu olamaz. Basınımız elbette özgür olmalıdır. Ama bu toplumsal olaylarda sorumlu yayıncılık yapmaya engel değildir.

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında 22 yıldır yaptığımız reformlara kendini bilmezlerin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

Kadın politikalarında her zaman en hayırlı olanı hayata geçirmeye çalıştık. Kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmenin gayretinde olduk. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirilmesinde elimize su dökecek kimse de yoktur.