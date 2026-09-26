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Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 21:56

Üsküdar Belediyesi'nde Amine Cansu Çelik'ten istifa: CHP ve Yeni Parti'yi baskı yapmakla suçladı

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklu bulunan ve geçtiğimiz gün ev hapsi şartıyla tahliye edilen Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik CHP'den istifa etti.

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Editor
 Banu İriç
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Üsküdar Belediyesi'nde Amine Cansu Çelik'ten istifa: CHP ve Yeni Parti'yi baskı yapmakla suçladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 21:56

'li Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik, partisinden istifa etti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den gelen teklifi, siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde, Üsküdar'a ve Üsküdarlılara hizmet etme imkanı bulabileceği düşüncesiyle kabul ettiğini belirtti.

Kendisi için temel ölçünün hangi makamda bulunduğundan ziyade Üsküdarlılara ne ölçüde hizmet edebildiği olduğunu vurgulayan Çelik, "Ancak zaman içerisinde karşılaştığım yönetim anlayışı, bu beklentimin karşılığını bulmadığını açık biçimde gösterdi. Görev sürem boyunca liyakat konusunda ciddi tereddütler yaşamama neden olan görevlendirmelere ve kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğüm yönetim süreçlerine şahit oldum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanımın dönem dönem sınırlandırılması, görevimi sağlıklı biçimde yerine getirmemi güçleştiren uygulamalar ve maruz kaldığımı düşündüğüm sistematik dışlanma, zaman içerisinde benim açımdan kabul edilemez bir duruma ulaştı." ifadelerini kullandı.

"BASKI YAPILDIĞINA ŞAHİT OLDUM"

Çelik, bugün yürütülmekte olan hukuki sürecin ise bütün bu yaşananları kendisi açısından çok daha ağır bir boyuta taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir."

Yaşadığı bu ağır sürecin uzun süredir taşıdığı tereddütleri artık geri dönülemez bir noktaya getirdiğini aktaran Çelik, "Siyaseti kurumsal iradenin dışında, kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin vasıtası olarak gördüm. Bugün de aynı anlayışı muhafaza ediyorum. Bu sebeplerle, siyasi ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi Üsküdar'ın, Üsküdarlıların ve milletimizin menfaatini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

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ETİKETLER
#CHP
#Yerel Seçimler
#Üsküdar Belediyesi
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Amine Cansu Çelik
#Politika
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