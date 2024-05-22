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Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş hamle! Genel merkez binası tutuldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
22 May 2024 10:32 - Güncelleme : 22 May 2024 10:36
Yavuz Ağıralioğlu&#039;ndan flaş hamle! Genel merkez binası tutuldu

İYİ Parti’den istifa edip parti kuracağını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu yeni parti çalışmalarına hız verdi. Kurulacak partinin genel merkez binası tutuldu...

İYİ Parti’nin yeni genel başkan ve yönetiminin belirlemesinin ardından gözler partinin politikalarını gerekçe göstererek 2023'te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na çevrilmişti.

YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni parti kurma çalışmaları hızlandı. Hatta  Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin genel merkez binasını tuttuğu iddia edildi.

Ağıralioğlu yaptığı açıklamada "Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
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