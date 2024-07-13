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Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Tanesi 15 liradan satışa çıkarıldı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:26
Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Tanesi 15 liradan satışa çıkarıldı

Adana'nın sıcağından bunalan vatandaşlar tanesi 15 liradan satılan buz gibi dikenli incirle serinliyor. Birçok şeye faydası olduğu bilinen dikenli incirin en büyük faydası bağırsakları çalıştırmasıdır. İşte detaylar...

Akdeniz ve Ege Bölgelerinin özellikle kıyı şeridinde doğal olarak yetişen dikenli incir, yaz aylarında buzların arasındaki serin tadıyla Adana'da büyük ilgi görüyor.

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Tanesi 15 liradan satışa çıkarıldı - 1. Resim

HİNT İNCİRİ, FRENK İNCİRİ VE BABUTSA..

Vücut direncini artırarak sindirim sistemini çalıştırdığına inanılan ve yetiştiği bölgeye göre hint inciri, frenk inciri ve babutsa gibi farklı yerel isimlerle anılan dikenli incirin tanesi Adana'da 15 TL'den satılıyor.

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Tanesi 15 liradan satışa çıkarıldı - 2. Resim

Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenerek seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, sıcak havanın hakim olduğu kentte serinlemeye çalışan kişilerce büyük bir keyifle tüketiliyor.

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Tanesi 15 liradan satışa çıkarıldı - 3. Resim

"TANESİ 15 LİRADAN SATILIYOR"

Yaklaşık 35 yıldır dikenli incir sattığını belirten Mesut Yılmaz, "20 TL ile açtık sezonu. Şu an 15 TL'ye veriyoruz tanesini. Hormonsuz olarak tek meyvedir bu. Doğaldır, böbrek taşlarına iyi geliyor, kalbe ve göze de iyi geliyor.

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Tanesi 15 liradan satışa çıkarıldı - 4. Resim

Adana'ya özgü faydalı bir meyve. Sıcak havada soğuk dikenli incirle insanları serinletiyoruz. Canı çeken geliyor. Maalesef Adana'mız her zaman sıcak. Yaz sezonunda insanları serinletiyoruz. Çok faydalı, çok da serinletiyor. Soğuk soğuk ikram ediyoruz" dedi.

"ADANA SICAĞINA EN İYİ GELEN ŞEY BUDUR"

Sıcakta serinlemek için dikenli incirin çok önemli olduğunu söyleyen Ömer Yeniay da, "Az önce yedim. Çok güzeldi. Adana sıcağında insana en iyi gelen şey budur. İnsanın içini soğutuyor. İyi geliyor. Bu havada bunu yemek lazım. Bu havada bunu yemezsek Adana bizi öldürecek" şeklinde konuştu.

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Tanesi 15 liradan satışa çıkarıldı - 5. Resim

"BAĞIRSAKLARIN 1 NUMARALI DOSTU"

Kolon kanseri olduğunu ve tedavi süreci boyunca dikenli incir tüketerek çok fazla faydasını gördüğünü belirten Hakan Şenol ise, "Dünyanın hormonsuz doğal ve kendi başına yetişen nadir meyvelerinden biridir. Birçok şeye faydası olduğu gibi en büyük faydası bağırsaklaradır. Bunu al burada, soydur, eve götür, buzluğa koy. Akşam yemekten önce, yemekten sonra güzel. Ben bir kez yemeye başladığımda 10-12 tane yiyorum. Çok da faydasını gördüm. Ben kendim kolon kanseriyim. Tedavi bile oldum bununla diyebilirim abartısız bir şekilde" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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