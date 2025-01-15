İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tam kapsamıyla yürürlüğe girdi: Uygulamayan işyerlerinin cezaları belli oldu!

15 Ocak 2025 21:03 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 21:14

30 Haziran 2012'de kabul edilen ancak çeşitli gerekçelerle ertelenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm işyerlerinde tam olarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, çalışan sayısı ne olursa olsun tüm işletmelerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması zorunlu hale geldi. Kanun, iş hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, kanunun iş güvenliği kültürüne önemli katkılar sunacağını belirtiyor. Kanunu uygulamayan işyerlerine ise ağır cezalar yolda. İşte detaylar…

1 kişi çalışan iş yerlerinde dahi iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu geldi. Yapılan düzenleme, tehlike sınıfında “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” olan tüm işyerlerinde, çalışan sayısı 1 kişi ve üzerindeki tüm işletmeleri kapsayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, işyerlerindeki risklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve çalışanların sağlığının korunması hedefleniyor.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEKTÖRÜNDE BİR MİLAT”

Tgrthaber.com’dan Yusuf Özgür Bülbül’e konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Kurucu Genel Başkanı İrfan Sayar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dikkati çekti. Başkan Sayar, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıktığı günden bu yana bazı maddeleri erteleniyordu. Kamu ve Az Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma yükümlüğü erteleniyordu. Yılbaşı itibariyle iş sağlığı ve güvenliği sektöründe bir milat olmuş oldu. Yasa, bütün maddeleriyle şuan için devrede. Az tehlikeli iş yerleriyle, kamu yani sayısı 1 milyonu aşan bir iş yeri sayısı daha devreye girmiş oldu. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının tehlikeli sınıfa, B sınıfı uzmanların ise çok tehlikeli sınıfa bakması da bu yılbaşı itibariyle sona ermiş oldu. Tüm iş güvenliği uzmanları arkadaşlarımız kendi tehlike sınıflarına bakabilecekler” dedi.

SAYAR: İSG KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURACAK

İSG kültürünün önemine vurgu yapan Sayar, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ertelenmesiyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülkemizde ve işyerlerinde oluşmasına mani oluyordu. Yasanın bütün maddeleriyle devrede olması ve yapılacak olan bütün denetlemelerle de desteklenmesi, teşviklerle desteklenmesi, maaş politikası ve iş güvenliği uzmanlarının da işini korkmadan yapabilmesi, piyasanın ihtiyacı olan iş güvenliği uzmanı sayısını karşılaması, İSG bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımızın nitelikli mezun olmasını bir bütün olarak düşündüğümüzde bir İSG kültürünü oluşturacak gibi görünüyor” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İş güvenliği uzmanlarının hak ettiği ücreti alabilmesi ve denetim mekanizmasının da buna destek olması, kendilerini mutlu hissedebilmeleri ve geçimlerini sağlamaları büyük önem taşıyor. Sendikamız da asgari ücret tarifesini yayımlamaktadır. Hem meslektaşlarımız hem de OSGB’ler tarafından uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

"HUKUKİ DESTEK VERİYORUZ"

İş yerlerinde ‘günah keçisi’ olarak iş güvenliği uzmanlarının görülmesini de eleştiren Başkan Sayar, “İş kazalarından dolayı da İş Güvenliği Uzmanı arkadaşlarımız haksız yere yargılanmaya devam ediyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Meslektaşlarımıza ücretsiz hukuki destek vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bilirkişilerin de daha tutarlı, adaletli ve hukuka uygun raporlar yazabilmeleri için de desteklerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"SAHAYA YANSISIN"

“2025 yılı içinde yönetmeliklerin sil baştan gözden geçirileceği bilgisi geliyor” diyen Sayar, “Yasa yapıcılara da tavsiye ediyoruz. Sendikamızın görüşleri de mutlaka alınsın. Sahaya yansıyan bir yönetmelik ve yasa yapılsın. Sahaya yansımayınca iş kazaları istatistiklerine de olumlu yansımıyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

BAKAN IŞIKHAN: İŞVERENLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLEBİLECEK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak işverenler tarafından yerine getirebileceğini söyledi.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan işletmelere verilecek cezalar da belli oldu. Kanuna uyulmaması halinde işletmelere 140 bin liraya kadar cezai işlem uygulanabilecek.

MEB’DEN YENİ DÜZENLEME

Ayrıca Mesleki eğitimdeki işletmeler "iş sağlığı ve güvenliği" açısından yeniden değerlendirilecek. Şartlara uygun olmayanlarla sözleşmeler feshedilerek öğrenci gönderilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarındaki aday çırak, çırak ile kalfaların eğitimi ile işletmelerdeki mesleki eğitim konusunda yeni bir karara imza attı.

Buna göre, Mesleki Eğitim Kanunu'nun "denetleme ve ceza" hükümlerini düzenleyen madde doğrultusunda, işletmelerde verilen mesleki eğitim süreçleri; müfredata ve ilgili mevzuata uygunluk açısından oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince denetlenecek.