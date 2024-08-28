İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl Sağlık Müdürü Batı Nil virüsü ile ilgili de konuştu

28 Ağustos 2024 18:21 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 18:25

İnsanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen Batı Nil virüsü ve hayvanlardan insanlara geçerek döküntülere yol açan Maymun Çiçeği virüsünün Türkiye'de çoğalabileceği yönünde endişeli bekleyiş sürüyor. İstanbul'da görülen Batı Nil virüsü ve Maymun Çiçeği virüsü vakalarının olup olmadığıyla ilgili resmi makamlardan açıklama geldi.

M ÇİÇEĞİ İLE KOVİD-19 ARASINDAKİ FARKLAR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, şehirde Maymun Çiçeği (Mpox) vakasının görülmediğini vurgulayarak şunları anlattı:

"İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi. Maymun çiçeği ile Kovid arasında çok büyük fark var. Birisi uzun süreli temastan bulaşan bir hastalık, Kovid ise solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ondan dolayı bulaştırma katsayısı düşük bir hastalık. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herhangi bir durumda bizim her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette."

BATI NİL VİRÜSÜ UYARISI

Batı Nil virüsünün hayvan yoluyla buluşan bir hastalık olduğuna işaret eden Güner, "Bununla beraber isimlerini sayamayacağımız bulaşıcı hastalıklar var. Bunların hepsini takip etmek yönünde bilinçlenmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğimizden korkmamız normal. Herhangi bir hususta tedirgin olmadan, Bakanlığımızın bilgilendirme sayfaları, bilgilendirme rehberleri takip edilmeli. Bakanlığımız sıkıntılı bir durum olduğunda bilgilendirme yapıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir pandemiyle ilgili bir salgın beklentimiz yok" diye konuştu.

M ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.