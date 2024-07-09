Paris Sendromu her 4 kişiden 2'sinde görülüyordu! Hayaller artık Paris değil

09 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:40

Her şey üç kız çocuğuyla başladı! Sebebi bilinmiyor: Ürpertici kahkaha salgını

Her şey üç kız çocuğuyla başladı! Sebebi bilinmiyor: Ürpertici kahkaha salgını

Hemen hemen 4 kişiden 2'si Paris'e gitme hayalleri kuruyor. Bunun en büyük etkisi ise sinema ve reklam sektörü oldu. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri olan Paris, aşıkların romantik ruhların diyarı olarak kabul ediliyordu.

PARİS SENDROMU HER 4 KİŞİDEN 2'SİNDE GÖRÜLÜYORDU!

Bununla ilgili 1980'li yıllarda yapılan bir araştırmada; yabancı turistlerin ilgisinin yoğun olduğu Paris bazı kişilerde sendroma neden oldu. Şehre gitmeyenlerde özellikle görülen sendroma dair detaylar The Indepedent'te yer aldı.

Dergi Paris sendromunun halen birçok insanda devam ettiğini ancak etkisinin ise giderek kaybolduğunu ifade etti. Özellikle 2000'li yıllara kadar Paris'e giden kişilerde hızlı kalp çarpıntısı mide bulantısı gerçeklik algısını yok etme gibi durumlar yaşandı.

Ancak Paris'i gördükten sonra ise büyük hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalındı. Bunun nedeni ise aşıklar şehri olarak geçen Paris'te Eyfel Kulesi dışında herhangi bir çekici özellik yer almadığı görülüyor. Paris'in sokaklarının kötü olması, özellikle Eyfel ve çevresinin sıradan bir şehirden farksız olması da sendromun aksi belirtiler yaşanmasına neden oluyor.

HAYALLER ARTIK PARİS DEĞİL

2024 yılında ise aynı araştırmanın devamlılığında insanların Paris'i önemli görmemeye başladığı ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımları bazı insanları hayal kırıklığına uğrattı. Paris artık bazı insanlar için önemli değil. Aşırı romantik algısından çıkartılan Paris yerine insanların artık Japonya ve Güney Kore'yi tercih ettikleri dikkat çekti. Paris sendromu biterken Asya sendromunun yaşanması ise uzmanlara göre an meselesi oldu.