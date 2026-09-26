Karın ağrısı, günlük hayatta sık karşılaştığımız şikâyetlerden biri. Bazen gaz, hazımsızlık veya mide rahatsızlıkları gibi basit nedenlerle ortaya çıkabilirken, bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabiliyor. Sonbahar aylarında ise mide ve bağırsak enfeksiyonları nedeniyle karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikâyetlerle karşılaşılabiliyor. Peki şiddetli karın ağrısı hangi durumlarda önemsenmeli? Hangi belirtiler eşlik ettiğinde doktora başvurmak gerekiyor? Sonbahar aylarında artabilen mide ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı nelere dikkat edilmeli? İşte bilinmesi gerekenler...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şiddetli karın ağrısını hafife almayın! Sonbahar salgını kapıda Sonbahar aylarında kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve okulların açılması gibi nedenlerle mide ve bağırsak enfeksiyonlarına bağlı karın ağrısı şikâyetlerinde artış görülebiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi, kapalı ortamlarda vakit geçirilmesi ve okulların açılması virüs kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırıyor. Norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal veya ateşe yol açabiliyor. Enfeksiyonlar hasta kişilerle temas, kontamine yiyecek, su ve yüzeyler aracılığıyla bulaşabiliyor. Korunmak için ellerin düzenli yıkanması, güvenli su ve iyi pişmiş gıdalar tüketilmesi, ortak yüzeylerin temiz tutulması ve hasta kişilerle temasın azaltılması öneriliyor. Şiddetli veya giderek artan karın ağrısı, uzun süren kusma ve ishal, yüksek ateş ve ciddi sıvı kaybı durumlarında doktora başvurulması gerekiyor.

KARIN AĞRISINI HAFİFE ALMAYIN!

Sonbahar aylarında mide ve bağırsak enfeksiyonları nedeniyle karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikâyetler görülebiliyor. Özellikle norovirüs gibi oldukça bulaşıcı virüsler, mide ve bağırsak sistemini etkileyerek karın ağrısına yol açabiliyor. Virüs; hasta kişilerle temasın yanı sıra kontamine yiyecek, su ve yüzeyler aracılığıyla da kolayca yayılabiliyor.

Bu nedenle sonbaharda ortaya çıkan karın ağrısını değerlendirirken yanında bulantı, kusma, ishal veya ateş gibi belirtilerin olup olmadığına da dikkat etmek gerekiyor.

SONBAHARDA MİDE VE BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI NEDEN ARTIYOR?

Sonbaharda hava sıcaklıklarının düşmesi, insanların daha fazla kapalı ortamlarda vakit geçirmesi ve okulların açılması, mide ve bağırsak enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Özellikle virüs kaynaklı enfeksiyonlar, yakın temas ve ortak kullanılan alanlar nedeniyle daha hızlı bulaşabiliyor.

Bu dönemde norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikâyetlere yol açabiliyor. El hijyenine dikkat edilmemesi ve güvenli olmayan yiyecek veya su tüketimi de enfeksiyon riskini artırabiliyor.

PEKİ SONBAHARDA ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Elleri düzenli ve doğru şekilde yıkamak

Güvenli su ve iyi pişmiş gıdalar tüketmek

Ortak kullanılan yüzeyleri temiz tutmak

Kusma veya ishal şikâyeti olan kişilerle yakın teması azaltmak

Belirtiler sırasında sıvı kaybını önlemeye dikkat etmek

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarında belirtiler genellikle kısa sürede hafifler. Ancak şiddetli veya giderek artan karın ağrısı, uzun süren kusma ve ishal, yüksek ateş ve ciddi sıvı kaybı belirtileri varsa doktora başvurulmalıdır. Sonbaharda artan kapalı ortam teması, mide ve bağırsak enfeksiyonlarının daha kolay yayılmasına neden olabilir. El hijyenine dikkat etmek, güvenli gıdalar tüketmek ve yeterli sıvı almak enfeksiyonlardan korunmada önem taşıyor.