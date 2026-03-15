Barış Alper Yılmaz galibiyle böyle kutladı! Annesiyle birlikte horon teptiği anlar viral oldu

Süper Lig'den şampiyonluk yarışışında en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7 puana çıkaran Galatasaray'da oyuncuların morali bir hayli yerinde... Sarı-kırmızılılarda son dönemde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Başakşehir galibiyetini annesiyle horon teperek kutladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.