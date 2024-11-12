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Anadolu Efes'te bir dönem sona erdi! Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:00
Anadolu Efes&#039;te bir dönem sona erdi! Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Spor Kulübünün Genel Direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  "Genel Direktörümüz Sayın Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Sayın Yılmaz'a, kulübümüze sağladığı katkılar için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Anadolu Efeste Alper Yılmaz dönemi sona erdi

2000-2006 yılları arasında sporcumuz, 2009-2024 yılları arasında ise yöneticimiz olarak görev yapan Yılmaz, hem oyuncumuz hem de yöneticimiz olarak A Takım düzeyinde 22 kupa kazanmış; ayrıca Genel Direktör olarak üst üste iki yıl EuroLeague​ tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilmiştir.

Türk basketbolunun gelişimine katkılarının artarak devam edeceğine emin olduğumuz Alper Yılmaz'a bundan sonraki kariyer yolculuğu için başarılar dileriz."

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Kaynak: tgrthaber.com
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