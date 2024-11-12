Anadolu Efes'te bir dönem sona erdi! Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı

12 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:00

Anadolu Efes Spor Kulübünün Genel Direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Genel Direktörümüz Sayın Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Sayın Yılmaz'a, kulübümüze sağladığı katkılar için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

2000-2006 yılları arasında sporcumuz, 2009-2024 yılları arasında ise yöneticimiz olarak görev yapan Yılmaz, hem oyuncumuz hem de yöneticimiz olarak A Takım düzeyinde 22 kupa kazanmış; ayrıca Genel Direktör olarak üst üste iki yıl EuroLeague​ tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilmiştir.

Türk basketbolunun gelişimine katkılarının artarak devam edeceğine emin olduğumuz Alper Yılmaz'a bundan sonraki kariyer yolculuğu için başarılar dileriz."