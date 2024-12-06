Dursun Özbek, PFDK sevki için savunma yapmayacak!

06 Aralık 2024 23:25 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 23:55

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,'in PFDK'ya sevkine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu sevk için savunma hakkını kullanmayacağını yaptığı paylaşımla açıkladı.

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Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk eden TFF kararına itiraz edilmeyeceğini açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımızın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Türkiye Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır.

Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?"