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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:06

Gençlerbirliği Amedspor maçı seyircili mi oynanacak? Gençlerbirliği Amedspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de milli ara nedeniyle verilen aranın ardından gözler Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Ligin 7. haftasında oynanacak mücadele hakkında Gençlerbirliği Amedspor maçı seyircili mi oynanacak? Gençlerbirliği Amedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği Amedspor maçına Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seyiricisi gelebilir mi? sorularına cevap arandı.

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Editor
 Simal Güdüm
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Gençlerbirliği Amedspor maçı seyircili mi oynanacak? Gençlerbirliği Amedspor maçı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:06

Karşılaşma öncesinde çalışmalarına başlarken, maçın seyircisiz oynanmasına yönelik açıklanmış bir ceza bulunmuyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında merak edilenler soruların cevaplarını derledik.

GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Gençlerbirliği ve 7. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. tarafından açıklanan programa göre karşılaşma 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Gençlerbirliği Amedspor maçı seyircili mi oynanacak? Gençlerbirliği Amedspor maçı ne zaman?

Başkent temsilcisi, milli ara öncesinde oynadığı son lig maçında deplasmanda 'e 4-0 mağlup oldu. Amed Sportif Faaliyetler ise ara öncesindeki son karşılaşmasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyet aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma için şu an itibarıyla açıklanmış bir seyircisiz oynama kararı bulunmuyor. TFF'nin son PFDK kararlarında Gençlerbirliği veya Amed Sportif Faaliyetler'in bu karşılaşmayı seyircisiz oynamasını gerektiren bir karar yer almıyor.

Gençlerbirliği Amedspor maçı seyircili mi oynanacak? Gençlerbirliği Amedspor maçı ne zaman?

Dolayısıyla karşılaşmanın seyircili oynanması bekleniyor. Ancak maç günü tribünlere giriş şartları, bilet satışları ve varsa deplasman tribünüyle ilgili uygulamalar kulüp ve ilgili kurumların duyurularıyla netleşecek. Seyircisiz oynama kararı bulunmaması, bilet veya tribün organizasyonuna ilişkin tüm ayrıntıların şimdiden kesinleştiği anlamına gelmiyor.

TarihGünSaatKarşılaşmaStadyum
10 Ekim 2026Cumartesi13.30Gençlerbirliği - Amed Sportif FaaliyetlerEryaman Stadyumu
17 Ekim 2026Cumartesi16.00Gençlerbirliği - GalatasarayEryaman Stadyumu
25 Ekim 2026Pazar15.00Konyaspor - GençlerbirliğiMEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
2 Kasım 2026Pazartesi20.00Gençlerbirliği - AlanyasporEryaman Stadyumu
8 Kasım 2026Pazar21.00Beşiktaş - GençlerbirliğiTüpraş Stadyumu

TFF'nin açıkladığı programa göre Gençlerbirliği'nin Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından 8. haftada da sahasında Galatasaray'ı konuk etmesi planlanıyor. Başkent ekibinin sonraki fikstüründe Konyaspor deplasmanı, ardından Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmaları bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE AMEDSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Milli ara nedeniyle verilen iznin sona ermesinin ardından Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına yeniden başladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapıldı.

Başkent ekibinde çalışmaların odağında ligde yeniden çıkış yakalama hedefi bulunuyor. Gençlerbirliği, milli ara öncesinde Başakşehir karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına hazırlanıyor. Takım, Eryaman Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle oynayacağı karşılaşmadan puan veya puanlar çıkarmak için çalışmalarını sürdürecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON MAÇINDA BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ

Gençlerbirliği, Süper Lig'de milli ara öncesindeki son maçında Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başkent ekibi rakibine 4-0 mağlup oldu. Bu sonuç Gençlerbirliği'nin Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde hazırlık sürecine girmesine neden oldu.

Amed Sportif Faaliyetler ise milli ara öncesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Diyarbakır'daki karşılaşmayı 3-2 kazanan Amed Sportif Faaliyetler, böylece ligdeki son maçından galibiyetle ayrıldı. İki takımın farklı sonuçlarla girdiği milli ara sonrasında gözler Ankara'daki mücadeleye çevrildi.

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#TFF
#Gençlerbirliği
#başakşehir
#Amed Sportif Faaliyetler
#Eryaman Stadyumu
#Spor
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