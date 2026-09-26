Gençlerbirliği Amedspor maçı seyircili mi oynanacak? Gençlerbirliği Amedspor maçı ne zaman?

Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği çalışmalarına başlarken, maçın seyircisiz oynanmasına yönelik açıklanmış bir ceza bulunmuyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında merak edilenler soruların cevaplarını derledik.

GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler 7. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. TFF tarafından açıklanan programa göre karşılaşma 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Başkent temsilcisi, milli ara öncesinde oynadığı son lig maçında deplasmanda Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Amed Sportif Faaliyetler ise ara öncesindeki son karşılaşmasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyet aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma için şu an itibarıyla açıklanmış bir seyircisiz oynama kararı bulunmuyor. TFF'nin son PFDK kararlarında Gençlerbirliği veya Amed Sportif Faaliyetler'in bu karşılaşmayı seyircisiz oynamasını gerektiren bir karar yer almıyor.

Dolayısıyla karşılaşmanın seyircili oynanması bekleniyor. Ancak maç günü tribünlere giriş şartları, bilet satışları ve varsa deplasman tribünüyle ilgili uygulamalar kulüp ve ilgili kurumların duyurularıyla netleşecek. Seyircisiz oynama kararı bulunmaması, bilet veya tribün organizasyonuna ilişkin tüm ayrıntıların şimdiden kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Tarih Gün Saat Karşılaşma Stadyum 10 Ekim 2026 Cumartesi 13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Eryaman Stadyumu 17 Ekim 2026 Cumartesi 16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray Eryaman Stadyumu 25 Ekim 2026 Pazar 15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu 2 Kasım 2026 Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği - Alanyaspor Eryaman Stadyumu 8 Kasım 2026 Pazar 21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği Tüpraş Stadyumu

TFF'nin açıkladığı programa göre Gençlerbirliği'nin Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından 8. haftada da sahasında Galatasaray'ı konuk etmesi planlanıyor. Başkent ekibinin sonraki fikstüründe Konyaspor deplasmanı, ardından Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmaları bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE AMEDSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Milli ara nedeniyle verilen iznin sona ermesinin ardından Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına yeniden başladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapıldı.

Başkent ekibinde çalışmaların odağında ligde yeniden çıkış yakalama hedefi bulunuyor. Gençlerbirliği, milli ara öncesinde Başakşehir karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına hazırlanıyor. Takım, Eryaman Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle oynayacağı karşılaşmadan puan veya puanlar çıkarmak için çalışmalarını sürdürecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON MAÇINDA BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ

Gençlerbirliği, Süper Lig'de milli ara öncesindeki son maçında Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başkent ekibi rakibine 4-0 mağlup oldu. Bu sonuç Gençlerbirliği'nin Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde hazırlık sürecine girmesine neden oldu.

Amed Sportif Faaliyetler ise milli ara öncesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Diyarbakır'daki karşılaşmayı 3-2 kazanan Amed Sportif Faaliyetler, böylece ligdeki son maçından galibiyetle ayrıldı. İki takımın farklı sonuçlarla girdiği milli ara sonrasında gözler Ankara'daki mücadeleye çevrildi.