Hentbol Erkekler Süper Kupası Beşiktaş'ın oldu!

26 Ağustos 2024 21:04 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:44

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 39-32 yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ GÖSTERİSİ

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Süper Kupa birincisi Beşiktaş'a madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, takdim etti. Süper Kupa ikincisi Spor Toto'ya madalyalarını da THF Başkan Vekili Salim Öztürk ile Asbaşkan Mustafa Köklü verdi. Kupa ve madalyalarını alan siyah-beyazlı hentbolcular büyük sevinç yaşadı.

"ÇOK SEVİNDİM"

THF Başkanı Uğur Kılıç, törende yaptığı açıklamada, yeni sezonun açılışından önceki ilk önemli maçı izlediklerini belirterek, "Geçen sezonun başarılı iki takımının Süper Kupa mücadelesinde bence sezon başı olmasına rağmen iki takım da iyi mücadele etti, zor bir oyundu, sakatlıksız bitirmelerine çok sevindim." dedi.

Sergilenen oyunun bu sezon çok çekişmeli bir lig geçeceğini gösterdiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Beşiktaş’ı da Spor Toto’yu da kutluyorum. Bu bir serüven, güçlü ve geniş kadrolar, her zaman için daha avantajlı oluyor. Bu sezon 4-5 takımın şampiyonluk için yarışacağı, erkekler için güçlü bir ligin devam edeceğini düşünüyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, sporcularımıza sakatlıksız başarılarla dolu milli takımımızı çok olumlu yönde etkileyecek yeni bir sezon diliyorum."

Taraftarın yoğun ilgisine yönelik de Kılıç, "Camia kulüplerinin taraftar olarak spora katkısı şu an arkamızda da gördüğünüz gibi coşkulu oluyor. Bu yüzden biz hep şunu söyledik, hentbol iklimini öyle olumlu hale getireceğiz ki diğer camia kulüplerimizi de içeriye çekmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Galatasaray, hem Fenerbahçe hem Trabzonspor ve güzide camia kulüplerimizi hentbol içerisine çekmek için farklı projeler sunacağız. Eminim ki önümüzdeki sezonlarda bu takımlardan birkaç tanesini de hentbolun içerisinde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu ve HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü'nün karşılaştığı Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başarısında emeği geçen oyuncu, teknik ekip ve yöneticileri kutluyorum. Her iki takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum."