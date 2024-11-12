Manisa Basket'in başına başantrenör Kazys Maksvytis geçti!

12 Kasım 2024 23:07 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:08

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Manisa Basket, 47 yaşındaki Litvanyalı başantrenör Kazys Maksvytis'le anlaşmaya vardı.

Bizim Çocuklar Galler maçının hazırlıklarına devam etti!

Bizim Çocuklar Galler maçının hazırlıklarına devam etti!

Lionel Messi için şoke eden yasak! Stadyuma alınmayacak

Lionel Messi için şoke eden yasak! Stadyuma alınmayacak

Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, Kazys Maksvytis ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz sezona Zalgiris​'te başlayan Maksvytis, öncesinde 2022-2023 sezonunda Litvanya Ligi şampiyonluğu ve Avrupa Ligi​'nde play-off oynama başarısı gösterdi. 2021-2024 arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğü yapan Maksvytis, 2023 Dünya Kupası'nı 6. olarak tamamladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksyvtis'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."