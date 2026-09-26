Beşiktaş kariyerinin önemli bölümü Süleyman Seba'nın başkanlığı dönemine denk gelen Metin Keçeli, Seba yönetimlerinde asbaşkanlık başta olmak üzere çeşitli idari görevler üstlendi. Kulübün futbol ve tesis yapılanmalarında da sorumluluk aldı. Beşiktaş'ın resmi arşivlerinde de Keçeli, dönemin ikinci başkanı ve kulüp yöneticisi olarak yer alıyor. Metin Keçeli neden vefat etti, cenaze töreni ne zaman? Metin Keçeli kimdir?

METİN KEÇELİ KİMDİR?

Metin Yavuz Keçeli, 4 Ağustos 1949'da Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. Işık Lisesi'nde eğitim gören Keçeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Metalurji Bölümü'nden mezun oldu ve yüksek lisans eğitimini İsveç'te tamamladı.

Spor yöneticiliğine genç yaşta başlayan Keçeli, 1979 yılında 30 yaşındayken Beşiktaş Kulübü yönetiminde görev almaya başladı. Uzun yıllar siyah-beyazlı kulüpte futbol şube sorumluluğu, asbaşkanlık ve tesis sorumluluğu gibi görevler üstlenen Keçeli, daha sonraki yıllarda kulübün divan kurulunda da yer aldı.

METİN KEÇELİ NEDEN VEFAT ETTİ?

Beşiktaş camiasının uzun yıllar yönetim kademelerinde görev alan isimlerinden Metin Keçeli, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu ve divan kurulu üyelerinden olan Keçeli'nin vefat haberi camiada üzüntüyle karşılandı.

Keçeli'nin yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi. Vefat haberinin ardından Beşiktaş Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, Keçeli'nin kulübe verdiği emeklerin saygıyla hatırlanacağı belirtilerek ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

METİN KEÇELİ'NİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Metin Keçeli'nin cenaze törenine dair detaylı açıklama henüz yapılmadı.

YILDIRIM DEMİRÖREN YÖNETİMİNDE İKİNCİ BAŞKANLIK YAPTI

Metin Keçeli, Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetimde de görev aldı. 2010-2012 yılları arasında kulübün ikinci başkanlığını üstlenen Keçeli, bu dönemde futbol takımının yönetimi ve kulübün çeşitli idari süreçlerinde aktif rol oynadı. Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın 2011 yılı faaliyet raporunda da Keçeli, yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak yer aldı.

İkinci başkanlığı döneminde Keçeli, kulübün sportif ve kurumsal faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Beşiktaş'ın eğitim ve spor alanındaki projelerinden transfer çalışmalarına kadar çeşitli konularda kulübü temsil eden Keçeli, dönemin yönetim kadrosunun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

METİN KEÇELİ'NİN TÜRK FUTBOLUNDAKİ GÖREVLERİ

Keçeli'nin yöneticilik kariyeri yalnızca Beşiktaş ile sınırlı kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde de görev alan Keçeli, Türk futbolunun idari yapısında farklı sorumluluklar üstlendi. TFF'nin 2011 yılındaki olağan genel kurulunda oluşturulan divan kurulunda da Metin Keçeli'nin adı yer aldı.

Beşiktaş'taki ikinci başkanlığı sırasında Türk futbolunun gündemindeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yapan Keçeli, federasyon yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde de kulübü temsil etti. Böylece uzun yıllara yayılan yöneticilik kariyerinde hem kulüp hem de federasyon düzeyinde görev yapan isimlerden biri oldu.