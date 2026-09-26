Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin ile ilgili gelişmeler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Rangers forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu için girişimde bulunurken transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanmadı. Raskin, Beşiktaş'tan gelen teklifi değerlendirdiğini ancak transfer için doğru zaman olmadığı gerekçesiyle teklifi kabul etmediğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından “Nicolas Raskin Beşiktaş ile anlaştı mı?” sorusunun cevabı merak ediliyor.

NICOLAS RASKIN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde orta saha takviyesi için gündemine aldığı Nicolas Raskin ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Siyah-beyazlı yönetimin oyuncu ve kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdiği, transferin tamamlanması için son saatlerde yoğun bir trafik yaşandığı ancak anlaşmanın gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Raskin, Beşiktaş'tan gelen teklifi değerlendirdiğini ancak transferi kabul etmediğini açıkladı. Belçikalı futbolcu, teklifin geldiği sırada Rangers ile maç hazırlığında olduğunu ve kısa süre içerisinde karar vermek zorunda kaldığını belirterek sürecin ardından takımında kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ'IN RASKIN TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin son saatlerinde Nicolas Raskin için harekete geçti. Oyuncunun sağlık kontrolüne yetişebilmesi amacıyla maç sonrasında İstanbul'a gelmesi planlanırken, Rangers'ın futbolcuyu Falkirk karşılaşmasının kadrosuna dahil etmesi sürecin seyrini değiştirdi.

Raskin'in maçta forma giymesi sonrasında transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oyuncunun kulübü tarafından kadroya yazılmasının transfer sürecinde önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, kulübün transfer konusunda onay vermesine rağmen teknik ekibin futbolcunun gönderilmesini istemediğini aktardı.

SERDAL ADALI'DAN NICOLAS RASKIN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nicolas Raskin transferinin kulübün gündemine ilk kez bu dönemde gelmediğini açıkladı. Adalı, Belçikalı orta saha oyuncusuyla yaklaşık 2-3 yıldır ilgilendiklerini ve daha önceki transfer dönemlerinde de oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Son transfer sürecinde ise görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktaran Adalı, Raskin'in maçtan sonra İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçirilmesi için planlama yapıldığını söyledi. Ancak oyuncunun Rangers tarafından maç kadrosuna alınması ve karşılaşmada oynatılması nedeniyle transferin tamamlanamadığını ifade etti.

RASKİN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Transferin yaz döneminde tamamlanamamasının ardından Nicolas Raskin'in Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki adaylarından biri olması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin orta saha bölgesine takviye yapmayı planladığı ve Raskin'in de yeniden gündeme gelebilecek isimler arasında bulunduğu belirtiliyor.

Ancak Raskin'in ocak ayında Beşiktaş'a transfer olacağına ilişkin şu aşamada tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor. Futbolcunun Rangers ile devam eden durumu, kulüpler arasındaki görüşmeler ve oyuncunun vereceği karar transferin geleceğini belirleyecek.

NİCOLAS RASKİN KİMDİR?

Nicolas Raskin, Belçika futbolunun yetiştirdiği orta saha oyuncularından biri olarak kariyerini İskoçya'da Rangers formasıyla sürdürüyor. Merkez orta saha bölgesinde görev yapan futbolcu, oyun kurulumunda ve orta saha organizasyonunda görev alıyor.

Genç yaşlarda Standard Liège altyapısında yetişen Raskin, daha sonra A takım seviyesinde forma giydi. Belçika'daki kariyerinin ardından İskoçya'ya transfer olan futbolcu, Rangers kadrosunda düzenli olarak görev almaya başladı ve performansıyla transfer dönemlerinde farklı kulüplerin ilgisini çekti.