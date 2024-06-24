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Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan 3 Temmuz hamlesi: Fenerbahçelileri çıldırttı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Mynet
24 Haziran 2024 11:26 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:29
Trabzonspor&#039;a transfer olan Ozan Tufan&#039;dan 3 Temmuz hamlesi: Fenerbahçelileri çıldırttı

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan Fenerbahçelileri çıldırtan harekete imza attı.

2024-2025 sezonuna hızlı girmek isteyen Trabzonspor 5 futbolcuyla görüşmelere başladığını açıkladı.

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan 3 Temmuz hamlesi: Fenerbahçelileri çıldırttı - 1. Resim

Kulübün resmi hesabından transfer için yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic ve John David Lundstram ile Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City’nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan 3 Temmuz hamlesi: Fenerbahçelileri çıldırttı - 2. Resim

OZAN TUFAN'DAN KRİTİK HAMLE

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekecek hamleye imza attı.

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan 3 Temmuz hamlesi: Fenerbahçelileri çıldırttı - 3. Resim

3 Temmuz ile alakalı paylaşımlarını kaldıran Ozan, Instagram’da öne çıkarılanlar kısmından Fenerbahçe'ye ait paylaşımları da sildi. Sarı-lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a bu hamlesinin ardından tepki gösterdi.

Kaynak: Mynet
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