Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Ay-Yıldızlılar grubun ikinci müsabakasında İtalya ile kozlarını Bursa’da paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev randevu öncesinde karşılaşmayı yönetecek hakem üçlüsü ve VAR ekibi açıklandı.

DÜDÜK MİCHAEL OLİVER’DA

UEFA’dan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, Türkiye ile İtalya arasındaki kritik karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Oliver’ın yardımcılıklarını İngiltere Federasyonu’na bağlı Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Darren England saha kenarında yer alırken; video hakem koltuğunda (VAR) Stuart Attwell, AVAR’da ise Matthew Donohue görev alacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millîlerimizin saha ve seyirci avantajıyla galibiyet arayacağı Türkiye - İtalya karşılaşması, 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Bursa’daki bu zorlu müsabakanın ardından A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’ndeki zorlu fikstürüne deplasmanda devam edecek. Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki sonraki maçlarında Belçika ve İtalya ile dış sahada karşı karşıya gelecek.