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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 12:12

Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı Bursa’da ağırlayacak olan A Millî Futbol Takımı’nın kritik mücadelesini yönetecek hakem kadrosu netleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 12:12

1. Grup heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Ay-Yıldızlılar grubun ikinci müsabakasında ile kozlarını ’da paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev randevu öncesinde karşılaşmayı yönetecek hakem üçlüsü ve VAR ekibi açıklandı.

Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!

DÜDÜK MİCHAEL OLİVER’DA

UEFA’dan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, ile İtalya arasındaki kritik karşılaşmada İngiltere Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!

Oliver’ın yardımcılıklarını İngiltere Federasyonu’na bağlı Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Darren England saha kenarında yer alırken; video hakem koltuğunda (VAR) Stuart Attwell, AVAR’da ise Matthew Donohue görev alacak.

Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millîlerimizin saha ve seyirci avantajıyla galibiyet arayacağı Türkiye - İtalya karşılaşması, 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!

Bursa’daki bu zorlu müsabakanın ardından A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’ndeki zorlu fikstürüne deplasmanda devam edecek. Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki sonraki maçlarında Belçika ve İtalya ile dış sahada karşı karşıya gelecek.

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#bursa
#İtalya
#Türkiye
#Futbol
#Uefa Uluslar A Ligi
#Michael Oliver
#Spor
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