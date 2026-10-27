250 ton bataryası var: Dev gemi ilk seferine çıktı

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İstanbul
Deniz taşımacılığında elektrikli dönüşüm artık dev gemilere de ulaştı. Avustralyalı Incat Tasmania tarafından Güney Amerikalı feribot işletmecisi Buquebus için üretilen China Zorrilla, ilk ticari seferini tamamladı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires ile Uruguay'ın Colonia kenti arasında hizmet vermeye başlayan feribot, büyüklüğü ve tamamen elektrikli altyapısıyla dikkat çekiyor.
China Zorrilla'yı benzerlerinden ayıran en önemli özellik, sahip olduğu devasa batarya sistemi. 130 metre uzunluğundaki geminin enerji depolama kapasitesi 40 MWsa'i, yani 40 bin kWsa'i aşıyor. Bataryaların toplam ağırlığı ise 250 tonun üzerinde. Geminin hareket etmesini elektrikle çalışan sekiz su jeti tahrik ünitesi sağlıyor.
Tek seferde 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyabilen feribot, bu kapasitesiyle elektrikli sistemlerin yalnızca küçük teknelerde değil, büyük ticari gemilerde de kullanılabileceğini ortaya koyuyor.
Dev feribotun yolcular açısından da önemli avantajları bulunuyor. Geleneksel dizel motorların neden olduğu gürültü ve titreşim, elektrikli tahrik sistemi sayesinde ortadan kalkıyor. Böylece yolcuların çok daha sessiz ve konforlu bir deniz yolculuğu yapması hedefleniyor. Gemide içten yanmalı motor bulunmadığı için seyir sırasında doğrudan egzoz emisyonu da oluşmuyor.
Incat CEO'su Robert Clifford, China Zorrilla'nın ticari seferlere başlamasını şirket, Tazmanya ve dünya denizcilik sektörü açısından tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Clifford, Hobart'taki tersanede yüzlerce kişinin görev aldığı projede ciddi teknik zorlukların aşıldığını belirtti. Geminin artık yalnızca bataryalardan aldığı enerjiyle yolcu taşıması, Clifford'a göre başlı başına önemli bir başarı.
China Zorrilla'nın hikâyesinde dikkat çeken bir ayrıntı daha var. Dev feribot, başlangıçta tamamen elektrikli olarak tasarlanmamıştı.
İlk plan, geminin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanmasıydı. Ancak geliştirme sürecinde bu karardan vazgeçildi ve güç sistemi tamamen bataryalı elektrikli yapıya dönüştürüldü. Alüminyum katamaran gövdeye sahip feribot, böylece fosil yakıtla çalışması planlanan bir projeyken büyük ölçekli elektrikli deniz taşımacılığının önemli örneklerinden biri haline geldi.
China Zorrilla, Incat'ın bu ölçekteki son elektrikli gemisi olmayacak. Şirket, feribot henüz yapım aşamasındayken benzer büyüklükte üç yeni gemi için daha sipariş aldı. Danimarkalı feribot işletmecisi Molslinjen için inşa edilen yeni gemilerin her biri 129 metre uzunluğunda olacak.