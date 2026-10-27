250 ton bataryası var: Dev gemi ilk seferine çıktı

250 TONLUK BATARYA, 40 BİN KWSA'İN ÜZERİNDE ENERJİ

China Zorrilla'yı benzerlerinden ayıran en önemli özellik, sahip olduğu devasa batarya sistemi. 130 metre uzunluğundaki geminin enerji depolama kapasitesi 40 MWsa'i, yani 40 bin kWsa'i aşıyor. Bataryaların toplam ağırlığı ise 250 tonun üzerinde. Geminin hareket etmesini elektrikle çalışan sekiz su jeti tahrik ünitesi sağlıyor.

Tek seferde 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyabilen feribot, bu kapasitesiyle elektrikli sistemlerin yalnızca küçük teknelerde değil, büyük ticari gemilerde de kullanılabileceğini ortaya koyuyor.