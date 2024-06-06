Apple, yıllardır ilgilenmediği garip 'Safari' hatasını nihayet düzelteceğini açıkladı

06 Haziran 2024 11:11 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:11

Apple, yıllardır mevcut olan bir Safari hatasını sonunda düzeltecek. Bu hata, teknoloji gazetecisi Joanna Stern tarafından paylaşıldıktan sonra dikkat çekti. Ekran Süresi özelliği ile belirli web sitelerini görüntülemesi kısıtlanan çocuklar, Safari'nin adres çubuğuna bir kod yapıştırarak ebeveyn denetimlerini aşabiliyor.

HATA, IOS 15'TEN BERİDİR YAŞANIYOR

Paylaştığı haberde Stern, oğlunun iPad'inde özel bir kod kullanarak şiddet içeren görüntüler gibi sakıncalı içeriklere erişimi engelleyen kısıtlamaları aştığını belirtti. Bu sorunun iOS ve iPadOS 15, 16 ve 17 ile macOS Sonoma'da çalışan cihazlarda çalıştığını öne sürdü.

Stern'e yaptığı açıklamada Apple, "geliştiriciler için bir web teknolojisi protokolüyle ilgili bir sorun olduğunu ve bunun web içerik kısıtlamalarını aşmayı sağladığını" söyledi. Bu sorunun bir sonraki yazılım güncellemesinde çözüleceğinin bilgisini paylaştı.

Apple, üç yıl boyunca bu sorunu görmezden geldi, ta ki Stern'e ulaşılıp sorun kamuoyuna duyurulana kadar. Bir düzeltme sözü vermenin yanı sıra Apple, hata raporlarının alınması ve hızlandırılması sürecini iyileştirmeye de kararlı olduğunu belirtti.