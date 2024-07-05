ASELSAN meraklandıran paylaşım: PUHU teslimatlar için sabırsızlanıyor

05 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:12

Türk savunma sanayisinde İHA, akıllı mühimmatlar, füzelerin yanı sıra haberleşme sistemleri üzerinde de çalışmalar sürüyor. Savunmaya katkı yapan uluslararası pazarda tanınan ASELSAN haberleşme tehdidini ortadan kaldıracak yerli sistem geliştiriyor.

40 YILLIK ELEKTRONİK HARP DENEYİMİYLE GELİŞTİRİLDİ

ASELSAN, her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT'nin yeni teslimatlar için hazırlandığını açıkladı.

ASELSAN'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Haberleşme Elektronik Destek ailesinin yeni ve en güçlü üyesi PUHU 3 T sistemlerimiz, teslimatlar için sabırsızlanıyor. Farklı araç konfigürasyonlarında, zorlu sahalarda dahi her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT, ASELSAN'ın 40 yıllık elektronik harp deneyimiyle geliştirildi" ifadelerine yer verildi.

PUHU'NUN ÖZELLİKLERİ

Paylaşımda PUHU 3-LT'nin yüksek hızlı spektrum tarama, sinyal tespiti ve analizi, hassas yön kestirimi ve konum bulma, yapay zeka destekli elektronik harp algoritmaları, ağ destekli elektronik harp hızlı ve otomatik kurulum, toplanma ve yer değiştirme kabiliyetleri sunduğu belirtildi.