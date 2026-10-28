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Bankalardan yapay zekâ alarmı! Tüm sorumluluk müşteride

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:55
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Bankalardan yapay zekâ alarmı! Tüm sorumluluk müşteride

Yapay zekâ asistanlarının günlük hayattaki kullanımı giderek yaygınlaşırken bankalardan müşterilerine önemli bir uyarı geldi. ABD'li finans devi Bank of America, yapay zekâ araçlarının banka hesaplarına erişmesinin ciddi güvenlik riskleri yaratabileceğine dikkat çekti. Müşterilerine e-posta gönderen banka, özellikle kullanıcı adına finansal işlem yapabilen yapay zekâ asistanlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Bankanın uyarısında en çok öne çıkan konu ise hesap bilgilerinin paylaşılması durumunda doğabilecek sorumluluklar oldu.

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Bankalardan yapay zekâ alarmı! Tüm sorumluluk müşteride

ŞİFRENİZİ YAPAY ZEKÂYA VERİRSENİZ NE OLUR?

Bank of America, "Protecting your finances in the AI World" (Yapay Zekâ Dünyasında Finansal Varlıklarınızı Koruma) başlıklı e-postasında, müşterilerinden kullanıcı adlarını ve şifrelerini üçüncü taraf hizmetlerle paylaşmamalarını istedi. Bankaya göre, hesap bilgilerinin bir yapay zekâ asistanına verilmesi, kullanıcının bilgisi dışında finansal işlemler gerçekleştirilmesine yol açabilir. Üstelik risk yalnızca para kaybıyla sınırlı değil.

Banka sistemlerinin söz konusu erişimi şüpheli olarak değerlendirmesi halinde müşterilerin hesapları güvenlik gerekçesiyle kilitlenebilir.

Bir başka tehlike ise veri güvenliği. Yapay zekâ araçlarında oluşabilecek güvenlik açıkları, kullanıcıların hassas bankacılık bilgilerinin siber saldırganların eline geçmesine neden olabilir.

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Bankalardan yapay zekâ alarmı! Tüm sorumluluk müşteride

BANKADAN KRİTİK UYARI: SORUMLULUK MÜŞTERİYE AİT

Bank of America'nın uyarısındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de olası kayıplarda sorumluluğun kimde olacağına ilişkin açıklama oldu. Sosyal medyada paylaşılan e-postanın gerçekliğini doğrulayan banka sözcüsü, müşterilerin hesap bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmasının doğurabileceği sonuçlara dikkat çekti. Bankanın açıklamasına göre, kullanıcı adı ve şifrelerini başkalarına veren müşteriler, bu erişim üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu tutulabilecek.

Çoğu bankanın hesap sözleşmesinde de benzer hükümler bulunuyor. Bu sözleşmeler, hesap giriş bilgilerini başka kişi veya hizmetlerle paylaşan müşterilerin, söz konusu erişimden kaynaklanan işlemlerin sorumluluğunu üstlenmesini öngörüyor.

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Bankalardan yapay zekâ alarmı! Tüm sorumluluk müşteride

YAPAY ZEKÂ SİZİN YERİNİZE ALIŞVERİŞ YAPABİLECEK

Finans sektöründe ise yapay zekânın bankacılık işlemlerinde nasıl kullanılacağına ilişkin çalışmalar sürüyor. Geliştirilen sistemlerin, kullanıcıların adına ürünleri en uygun fiyattan veya doğru zamanda satın alabilmesi hedefleniyor. Yani yapay zekâ asistanlarının yalnızca öneriler sunan araçlar olmaktan çıkıp doğrudan ödeme yapabilen sistemlere dönüşmesi gündemde.

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