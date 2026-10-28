Bankalardan yapay zekâ alarmı! Tüm sorumluluk müşteride

BANKADAN KRİTİK UYARI: SORUMLULUK MÜŞTERİYE AİT

Bank of America'nın uyarısındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de olası kayıplarda sorumluluğun kimde olacağına ilişkin açıklama oldu. Sosyal medyada paylaşılan e-postanın gerçekliğini doğrulayan banka sözcüsü, müşterilerin hesap bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmasının doğurabileceği sonuçlara dikkat çekti. Bankanın açıklamasına göre, kullanıcı adı ve şifrelerini başkalarına veren müşteriler, bu erişim üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu tutulabilecek.

Çoğu bankanın hesap sözleşmesinde de benzer hükümler bulunuyor. Bu sözleşmeler, hesap giriş bilgilerini başka kişi veya hizmetlerle paylaşan müşterilerin, söz konusu erişimden kaynaklanan işlemlerin sorumluluğunu üstlenmesini öngörüyor.