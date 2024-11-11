Aman dikkat! Hayati tehlike taşıyor: İşte uzatma kablosuna takmamanız gereken 8 cihaz

11 Kasım 2024 10:45 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:59

Uzatma kabloları evde günlük hayatımızı kolaylaştırsa da birçok risk barındırıyor. Uzatma kablolarına birden fazla elektronik cihaz bağlandığında hayati tehlikelere sebebiyet veriyor. New York'ta bir elektrikçi uzatma kablolarıyla ilgili ciddi uyarılarda bulundu. İşte uzatma kablolarına bağlanan 8 riskli eşya...

Evimizde kullandığımız bazı elektronik cihazlar günlük hayatımızı kolaylaştırsa da büyük risk oluşturabiliyor. Bu ürünlerden en önemlisi uzatma kabloları. Gece yattığınızda ya da birçok cihaz kullanmak zorunda kaldığınızda uzatma kabloları yardımcı oluyor. Ancak yüksek volt yaşanması durumunda çeşitli olaylar meydana gelebiliyor.

UZATMA KABLOLARIYLA İLGİLİ UYARI

New York’ta bir elektrikçi olan Paul Martinez, yangına sebep olan uzatma kablolarıyla ilgili uyarıyor. Elektrikçi Paul Martinez’in söylediğine göre uzatma kabloları 14 kalibreyse tost makinesi, mikrodalga fırın, bulaşık makinesi gibi cihazları takmamalısınız çünkü amperleri birbirine uygun değil. Hatta New York’ta çıkan yangınların bazılarından bunun sorumlu olduğunu da aktarıyor.

TÜRKİYE'DEKİ STANDART PRİZLER

Her ne kadar ülkemizde uzatma kabloları “12-14 kalibre” gibi adlandırmalarla satılmasa da 14 kalibrelik bir kablonun yaklaşık 1800 watt güç sağladığı belirtiliyor. Türkiye’deki standart prizler 3500 watt kadar güç sağlıyor ve Martinez’in önerisine göre 1500 watt’tan fazla güç tüketen cihazların prize uzatma kablosu olmadan takılması gerekiyor.

UZATMA KABLOSUYLA PRİZE TAKILMASI RİSKLİ OLABİLEN CİHAZLAR

Birçoğumuzun evinde bulunan ve uzatma kablosuyla prize takılması riskli olabilen cihazlar merak ediliyor. İşte yangın çıkmasına sebep olan riskli 8 eşya…