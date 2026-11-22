"GÖRDÜĞÜMDE TAMAMEN ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Çalışmanın başyazarı ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nden astrofizikçi Viraj Karambelkar, Space.com'a yaptığı açıklamada yıldız birleşmesini anlık olarak yakalamanın zorluğuna dikkat çekti. Karambelkar, "Bir yıldızın eşini yuttuğu anı yakalamak oldukça zor. Bir yıldız eşini yuttuğunda etkisi çok hafiftir; tıpkı koca okyanusa bir kova su dökmek gibi. Bu etkiyi yakalamak için gökyüzünü uzun süre izleyen hassas teleskoplara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.